Konkordato başvurusu yapmıştı! KFC ve Pizza Hut'ın eski işletmecisi 'İş Gıda' iflas etti 

ABD'li fast food devi Yum! Brands, kalite standartlarını karşılayamadığı gerekçesiyle KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye işletmecisi olan İş Gıda ile sözleşmesini feshetmişti. Karar sonrası Türkiye'deki yüzlerce KFC ve Pizza Hut restoranları kapanmıştı. Süreç sonunda İş Gıda da konkordato başvurusu yapmıştı. Mahkemenin ilk olarak 3 aylık geçici mühlet kararı verdiği şirketle ilgili nihai karar çıktı.

4,4 MİLYAR LİRALIK BORÇ

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Gıda AŞ ile grup şirketlerinden İshway Gıda Dağıtım AŞ’nin iflasına karar verdi.İflas kararıyla birlikte şirketin 4,4 milyar TL’lik borcu da resmi olarak kayıtlara geçti.

BORCUN BÜYÜK KISMI YUM!BRANDS'A

İş Gıda’nın toplam borcunun yaklaşık 1 milyar TL’sinin ise KFC ve Pizza Hut’ın global sahibi olan Yum! Brands’a ait olduğu öğrenildi. İş Gıda’nın Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli bir özel bankaya olan borcunun da 541 milyon TL seviyesinde olduğu açıklandı.

KFC RESTORANLARI EL DEĞİŞTİRDİ

İş Gıda ile olan anlaşmanın feshedilmesi üzerine KFC'nin Türkiye'deki işletme hakkını HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding aldı. Anlaşma kapsamında KFC yeniden Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak. İlk şubelerin 2025 sonunda açılması planlanıyor.