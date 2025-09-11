Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KFC, Türkiye'ye geri dönüyor! Anlaşma imzalandı, yeni sahipleri de tanıdık

KFC, Türkiye'ye geri dönüyor! Anlaşma imzalandı, yeni sahipleri de tanıdık

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KFC, Türkiye&#039;ye geri dönüyor! Anlaşma imzalandı, yeni sahipleri de tanıdık
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD merkezli fast food devi Yum! Brands, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranları için İş Gıda ile olan sözleşmesini feshetmişti. Bu yıl başından beri Türkiye'deki faaliyetlerini durduran KFC, geri dönüyor. Bu kapsamda HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding ile bir franchise anlaşması imzalandı. İşte detaylar... 

İş Gıda'nın kalite standartlarını karşılayamaması gerekçesi nedeniyle KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi iptal edilmişti. Bu nedenle Türkiye'de bir süredir hizmet veremeyen KFC, geri dönüyor. 

HD İSKENDER'İN SAHİBİ İŞLETECEK 

Türkiye'de yeme içme sektöründe faaliyet gösteren HD Holding ile KFC arasında yeni bir anlaşma imzalandı. HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla hizmet veren şirket, KFC'nin Türkiye işletmecisi olacak.

KFC, Türkiye'ye geri dönüyor! Anlaşma imzalandı, yeni sahipleri de tanıdık - 1. Resim

İLK ŞUBELER 2025 SONUNDA AÇILACAK

Anlaşma kapsamında KFC yeniden Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak. İlk şubelerin 2025 sonunda açılması planlanıyor.

KFC, Türkiye'ye geri dönüyor! Anlaşma imzalandı, yeni sahipleri de tanıdık - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

KFC’nin ana şirketi Yum! Brands, Türkiye’deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile franchise anlaşmasını 2024 sonunda feshetmişti.

Fesih kararının gerekçesi, "İş Gıda’nın Yum! Brands’in belirlediği operasyonel standartları yerine getirememesi" olarak açıklanmıştı.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, “Yetkin ve kararlı franchise ortaklarına sahibiz, ancak İş Gıda standartlarımıza uyum sağlayamadı” demişti.

Bu karar, Türkiye’deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilemiş, restoranların kapanmasına yol açmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

