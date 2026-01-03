Bu yıl, Kara Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan’ın ‘koruyucu akıncıları’ olacak sistemler için stratejik yıl. Testleri tamamlanan sistemler için seri üretim dönemi başlıyor.

YEŞİM ERASLAN - Türk savunma sanayisinde kritik bir eşik aşılıyor. Testleri tamamlanan sistemler için seri üretim dönemi başlıyor. ANKA 3, KIZILELMA ile HÜRJET ve Elektronik harp özel görev uçağı HAVA SOJ envantere girecek. ASELFLIR-600 “Gök Vatan”ın yeni gözcüsü olacak.

Terörle mücadelede 40 yıllık deneyimlerle operasyonları tereyağından kıl çeker gibi gerçekleştiren, varlığı ile NATO’ya güç katan, dünyanın sayılı ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisini çağın gereklerine göre sürekli geliştirirken, kritik sistemlerde seri üretim için düğmeye bastı. Bu yıl, Kara Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan’ın ‘koruyucu akıncıları’ olacak sistemler için stratejik yıl.

İMZA İŞLERDEN BİRİ...

Seri üretime geçecek sistemlerin başında ANKA-3 geliyor. Hem Hava hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığının dört gözle beklediği ANKA-3 bu sene envantere girecek. Geçtiğimiz aylarda iç silah yuvasından atış gerçekleştiren ANKA, önümüzdeki günlerde ikili, üçlü, dörtlü atışlar yapabilecek. ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat faaliyetlerinin yanı sıra farklı hava-yer mühimmatlarıyla taarruz görevleri gerçekleştirilmek üzere tasarlandı. Hava-hava mühimmatları ile düşman helikopterleri, pervaneli uçakları ve İHA’lara karşı angaje olabilecek olan ANKA-3, aynı zamanda radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hâle getirme kapasitesine sahip olacak

Hava ve karada dost kuvvetlere koruma sağlayacak olan ANKA-3, sinyal ve haberleşme istihbaratı yapabilecek ve elektronik harp operasyonlarında görev alabilecek. Türkiye’nin imza işlerinden biri olacak olan ve geçtiğimiz günlerde bir ilke imza atarak otonom şekilde kol uçuşu yapan KIZILELMA da bu yıl envanterdeki yerini alacak. KIZILELMA’nın bütün bileşenleri Türkiye’de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna’dan geliyor. Motorunun yerli ve millî olması konusunda da çalışmalar ise sürüyor. Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET de bu yıl envantere girecek.

İHTİYACA CEVAP VERECEK

TUSAŞ ve ASELSAN İş Ortaklığı tarafından yürütülen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçaklarının geliştirilmesi amacıyla başlatılan HAVA SOJ Projesi’nde de sona gelindi. Projenin ana omurgasını Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu dört Hava SOJ Sistemi’nin tedarik edilmesi oluşturuyor. Düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının tespit teşhis edilmesini sağlayan HAVA SOJ, düşman sistemlerinin özellikle sınır ötesi harekâtlarda, dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması ve aldatılmasını sağlıyor.

YENİ GÖZÜMÜZ OLACAK

Bu yıl Gök Vatan’ın yeni gözcüsü olan sistem ASELFLIR-600 de envantere girecek ürünler arasında yer alıyor. Kanada’nın uyguladığı ambargo sonrasında kolları sıvayan Türkiye, ASELFLIR-600 ile elektro-optik sistemler alanındaki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyacak. Yeni nesil elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-600, HALE (yüksek irtifada uzun süre uçabilen insansız hava araçları) sınıf insansız hava araçları için özel olarak geliştirildi. ALTAY’ın 1.500 beygirlik BATU motorunda da kritik aşama tamamlandı. ALTAY Ana Muharebe Tankı için geliştirilen yerli ve millî BATU motorunun fabrika kabul testleri geçtiğimiz günlerde bitmişti.

