Kızılelma’nın ilk silahlı uçuşu dünya basınında: Türkiye başka lige geçiyor

MÜHİMMAT ENTEGRASYONU DOĞRULANDI

Üretici firma tarafından aktarılan bilgiye göre Kızılelma, iki adet TOLUN ile havalandı. Entegrasyon denemesi, silah bağlantı sistemlerinin çalıştığını ve platformun silahlı görevleri icra edebilecek düzeye yaklaştığını gösterdi. TOLUN’un çoklu taşıma sistemi sayesinde aynı uçakta birden fazla hedefe eş zamanlı taarruz yapılabilecek.

Kızılelma için verilen teknik veriler şöyle: Azami kalkış ağırlığı: 5.500 kg Faydalı yük: 1.500 kg Maksimum hız: 800 km/saat Havada kalış süresi: 5 saat Tahrik kaynağı: AI-322F turbofan motoru (tedarikçi İvçenko-Progress) TOLUN güdümlü mühimmatın ağırlığı 139 kilogram olarak verildi. Menzili 55 deniz milinin üzerinde, yani 100 kilometreden fazla. Betonarme hedeflere 1 metreye kadar delme kabiliyeti bulunuyor. Güdüm sistemi birleşik GPS/INS ile çalışıyor ve dairesel hata olasılığı (CEP) 8 metrenin altında ölçüldü. Modüler tasarıma sahip mühimmat, SADAK-4T çoklu taşıma sistemi ile her istasyonda dörderli paket halinde taşınabiliyor. Bu taşıma düzeni, aynı uçakta birden fazla hedefe eş zamanlı taarruz gerçekleştirme olanağı sağlıyor.

Türkiye’nin yerli insansız savaş uçağı Kızılelma, ASELSAN üretimi TOLUN güdümlü mühimmat ile gerçekleştirdiği ilk silahlı uçuş testini başarıyla tamamladı. Tarihi an, yalnızca Türkiye’de değil, dünya basınında da geniş yankı buldu. İspanyol havacılık sitesi Aviacionline, gelişmeyi manşetine taşıyarak Kızılelma’nın savunma sanayii ihracatında yeni bir kapı aralayabileceğini yazdı.

ÇOK ROLLÜ BİR SAVAŞ PLATFORMUNA DÖNÜŞÜYOR

Kızılelma, hem dahili hem harici silah istasyonlarına sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Hava-hava, hava-yer görevleri, yakın hava desteği ve SEAD/DEAD görevleri için uygun hale getiriliyor. Otonom manevra kabiliyeti, ağ merkezli ortak görev yapabilme yeteneği ve AESA tipi radar taşıma kapasitesi Kızılelma’yı yeni nesil insansız muharip sistemlerle aynı kategoriye taşıyor.

TÜRKİYE'Yİ BAŞKA BİR LİGE TAŞIAYACAK

Aviacionline, Kızılelma testinin Türkiye’nin savunma sanayii hedeflerine katkı sağlayacağını yazdı.

Haberlerde, Kızılelma’nın çok amaçlı görev kabiliyeti ve bağımsız savunma teknolojilerine erişim sağlayan vizyon açısından önemli bir adım olduğu kaydedildi.