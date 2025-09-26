Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Selçuk Bayraktar "özel" diyerek paylaştı! İşte KIZILELMA'nın ilk mühimmatlı uçuş görüntüleri

Selçuk Bayraktar "özel" diyerek paylaştı! İşte KIZILELMA'nın ilk mühimmatlı uçuş görüntüleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "özel" notuyla KIZILELMA'nın ilk mühimmatlı uçuş görüntülerini paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ın NSosyal hesaplarından Bayraktar KIZILELMA'nın TOLUN mühimmatıyla yaptığı test uçuşunun görüntüleri paylaşıldı.

Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar'ın paylaşımına "NSosyal'e Özel" mesajını eklemesi dikkat çekti.

https://sosyal.teknofest.app/@selcukbayraktar/115270419756063044

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de teste ilişkin paylaşımında gökyüzünde yeni bir imza daha atıldığını ve Bayraktar KIZILELMA'nın TOLUN’la buluştuğunu belirtti. Görgün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milli İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN’ın yüksek mühendislik ürünü TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk bağlı uçuş testini başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar

Bu önemli test, sadece bir mühimmatın entegrasyonundan ibaret değil, hava-kara entegrasyon kabiliyetimizin geldiği safhanın stratejik bir göstergesidir.

TOLUN'un isabet gücü ile KIZILELMA’nın manevra kabiliyeti birleştiğinde ortaya çıkan tablo, geleceğin muharebe doktrinlerine yön verecek niteliktedir.

Selçuk Bayraktar

Bu başarıda emeği geçen Baykar ve ASELSAN firmalarımızı, projeye alın ve akıl teri ile değer katan tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyor; milletimizin evlatları tarafından geliştirilen bu kabiliyetin, tam bağımsız savunma sanayiimizin neferlerine hayırlı olmasını diliyorum.

Milli İnsansız Savaş Uçağımız, milli mühimmatlarımızla uçuyor. Bu, sadece bir başlangıç... Devamı gelecek."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yaşlı adamı öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı! Cezası belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Huawei MatePad 12X Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Huawei MatePad 12Xin özellikleri - TeknolojiHuawei MatePad 12X Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatıXiaomi 15T serisi ile 'telefon çekmiyor' derdine son! 2 km'ye kadar sinyalsiz alo - TeknolojiXiaomi 15T serisi ile 'telefon çekmiyor' derdine sonTürk öğrenciden büyük başarı! NASA’daki kritik açığı ortaya çıkardı - TeknolojiNASA’daki kritik açığı ortaya çıkardı2026’da katlanabilir iPhone geliyor! Yapay zeka görselleştirdi - Teknoloji2026’da katlanabilir iPhone geliyor! Yapay zeka görselleştirdiBirleşik Krallık'ta Meta'ya ait platformlar çöktü! Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu - TeknolojiBirleşik Krallık'ta Meta'ya ait platformlar çöktü!Cep telefonu kullananlar için sessiz tehlike: Bluetooth - TeknolojiCep telefonu kullananlar için sessiz tehlike
Sonraki Haber Yükleniyor...