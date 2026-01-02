İspanyol basınından El Universo’nun aktardığına göre Kolombiya, insansız hava aracı filosunda önemli bir dönüşümün eşiğinde. Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri (FAC), bir süredir üzerinde çalıştığı modernizasyon planını hayata geçirmeye hazırlanırken, bu kapsamda Türkiye merkezli savunma sanayi şirketi Baykar ile temasa geçti.

Bayraktar TB2

İSRAİL'İN HERMES'LERİ YERİNİ BAYRAKTAR TB2'LERE BIRAKACAK

Kolombiya'nın envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes 450 ve Hermes 900 insansız hava araçlarını (İHA) değiştirmeyi düşündüğü öne sürülen haberde, Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin (FAC), İHA filosunu Bayraktar TB2 ve TB3 model dronlarla modernize etmeyi planladığı vurgulandı.

Bayraktar TB2

BAYRAKTAR TB3'ÜN ÖZELLİKLERİ MERCEK ALTINDA

Haberde BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'nin Türk havacılık tarihinde menzil ve irtifa rekorlarını elinde tutuğu ifade edildi.

Öte yandan BAYKAR'ın İHA hakkında açıklamalarına atıfta bulunularak, silahlı taktik insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin 11 yıl önce hizmete girmesinden bu yana bir milyondan fazla uçuş saati biriktirdiği belirtildi.

Bayraktar TB2'lerin Türkiye, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da hizmet verdiği vurgulanırken, Bayraktar TB3'ün uzunluğunun 8,35 metre, kanat açıklığı ise 14 metre olduğu ifade edildi.

Haberde; TB3'ün katlanabilir kanatlarının olduğuna da değinilen haberde, azami kalkış ağırlığının 1.450 kilogram ve taşıma kapasitesinin ise 280 kilogram olduğunun altı çizildi.

El Universo, haberinde "Bayraktar TB3, saatte 29 km hıza ulaşabiliyor, 24 saatten fazla havada kalabiliyor ve 9.000 metreye yakın bir uçuş yüksekliğinde faaliyet gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

