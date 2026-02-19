Canlı yayında Sünni vatandaşlara yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlikteki ifadesinde pişman olduğunu belirten Demir, alkolün ve bipolar hastalığının etkisiyle konuştuğunu söyledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bir online platformdaki canlı yayında Sünnilere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Deniz Sinan Demir, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Demir, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Şüpheli Deniz Sinan Demir’in Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, "Ben sosyal medya ile uğraşıyorum, çalışmıyorum. Bir hafta önce sosyal medyadan tanıştığım Hamza Ç. isimli kişi benimle yayın yapmak istedi. Ben, mizahi içerik üretiyorum.

"BİPOLAR HASTASIYIM"

Hamza Ç. bana, evime misafirliğe geleceğini, bu sırada yayın yapalım dedi, ben de kabul ettim. Yayın başladıktan sonra alkol aldım, yayın sonuna kadar da içtim. Ben, bipolar hastasıyım, alkole yaklaşmamam gerekiyor. İlaçlarımı da düzenli kullanmam gerekiyor. Kınalıada’da benim bir tanıdığımın evinde yayın gerçekleştirdik.

"KONU NE ARA ORAYA GELDİ BİLMİYORUM"

Yayın konusunun ne ara dine geldiğini anlamadım. Konuşmaların hepsi bana aittir. Alkol ve hastalığın etkisi ile böyle bir konuşma yaptım. Normalde böyle şeyler söyleyen biri değilim. Ben de Müslümanım, pişmanım, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

