Dünyada ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom yakın uçuş gerçekleştirdi.

Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla, yerli olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan takvim doğrultusunda sürüyor. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA, test sürecinde bir aşamayı daha geride bıraktı.

KIZILELMA, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunu başarıyla tamamladı.

ÇORLU SEMALARINDA TARİHİ UÇUŞ

Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen testte, Bayraktar KIZILELMA’nın PT3 ve PT5 numaralı prototipleri aynı anda havalandı. İki insansız savaş uçağı, akıllı filo algoritmaları ve otonom muharebe pilotu eşliğinde yakın kol uçuşu icra etti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom şekilde yakın formasyon uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuş esnasında PT-3 ve PT-5 K/N 2 adet KIZILELMA birbirleri arasında yaklaşık 20 metre kalıncaya kadar yaklaştı ve tüm bunlar otonom olarak yapıldı.

AKILLI FİLO OTONOMİSİ SAHADA

Gerçekleştirilen uçuşta KIZILELMA’lar, birbirlerine göre konumlarını anlık olarak ayarlayarak eş güdümlü hareket etti. Bu kabiliyet, insanlı savaş uçaklarının yerine getirdiği karmaşık hava görevlerinin otonom sistemlerle yapılabildiğini ortaya koydu. Birden fazla insansız platformun tek bir görev konsepti altında birlikte hareket edebilmesi doğrulandı.

HAVA DEVRİYESİ GÖREVİ TEST EDİLDİ

Uçuş kapsamında modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP, yani hava devriyesi görevi de denendi. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, belirlenen rotada filo halinde devriye uçuşu yaptı. Bu testle, hava savunma ve önleme görevlerinin milli insansız savaş uçaklarıyla otonom biçimde yürütülebileceği ortaya kondu.

GELECEĞİN HAVA MUHAREBESİNE HAZIRLIK

Test süreci boyunca insansız savaş uçaklarının birlikte harekât kabiliyeti ve otonom sistemleri yakından izlendi. Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi altyapısı sayesinde gelecekte çoklu platformlarla koordineli görev yapabilme yeteneğini geliştirmeyi sürdürüyor.

Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan hava devriyesi (CAP, Combat Air Patrol) görevi de denendi. KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşunu hatasız şekilde gerçekleştirdi.

HAVA-HAVA ATIŞINDA DA DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI

Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım 2025’te Sinop açıklarında yapılan testte de havacılık tarihine geçmişti. ASELSAN MURAD AESA Radarı tarafından işaretlenen hedef uçak, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuruldu. Söz konusu testle KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu bir hava hedefini imha eden dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

SELÇUK BAYRAKTAR ANLATTI: 37 ÜLKEDE HAVA ARACIMIZ VAR!

Baykar, tüm projelerini başlangıcından bu yana öz kaynaklarıyla yürütüyor. Şirket, 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’de en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. 2024’te gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, dünya insansız hava aracı ihracat pazarında lider konumunu sürdürdü. Bayraktar TB2 için 36, Bayraktar AKINCI için 16 ülkeyle olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması bulunuyor.

