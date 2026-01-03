Türk diplomasisi, küresel sistemin çatışmalarla gerginleştiği 2025 yılında, Ukrayna’dan Afganistan’a, Rusya’dan Gazze’ye birçok krizin çözülmesinde aktif rol oynadı.

Türk diplomasisi 2025 yılını oldukça yoğun geçirirken, Türkiye, birçok krizde hem ara bulucu oldu hem de çatışmaların sona ermesi için ev sahibi pozisyonu rolü üstlendi.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda taraflarla iletişim kurabilen nadir ülkelerden biri olurken, Gazze’de soykırımın sona erdirilmesi için varılan ateşkesteki öncü rolü, Rusya-ABD görüşmeleri ve İran’ın nükleer meselesinde de güvenilir ev sahipliğiyle dikkatleri çekti

BULUŞMA NOKTASIYIZ

Şubat 2022’de başlayan savaşın ardından Rusya ile Ukrayna’yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul’da bir araya getiren Türkiye, savaşın bitmesi için 2025’de de yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Rusya ile Ukrayna arasında mayıs ile temmuz arasında üç görüşme gerçekleştirildi. İki taraf karşılıklı esir takası ve müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

NÜKLEER MASASI KURDUK

İran Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kâzım Garibabadi, mayısta İran ile “E3” olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya’nın dışişleri bakan yardımcıları ile yine İstanbul’da görüştü. Garibabadi, gerek görülmesi hâlinde tekrar bir araya gelip görüşmelerin sürdürüleceği mesajını verdi.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından tarafları İstanbul’da bir araya getirdik.

GAZZE İÇİN DİPLOMASİ

İsrail ile Hamas arasındaki, Gazze’de ateşkes planının ilk aşaması Şarm el-Şeyh’te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlendi. Türkiye, Gazze ateşkesinin ilk aşamasının ilerletilmesi konusunda ara buluculuk çabalarına katkıda bulundu.

Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaştırılması konusunda diplomatik çalışmalarını sürdüren Türkiye, felaketin ilk gününden itibaren Filistin halkına yardımını da sürdürmeye devam ediyor. Gazze Temas Grubu ülkeleri arasında yer alan Ankara, Gazze’yi yine Filistinlilerin kendilerinin yönetmesi mesajı veriyor.

RUSYA-ABD İSTANBUL'U SEÇTİ

ABD ve Rusya heyetleri de iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için İstanbul’da buluştu. İlk görüşmeyi, 27 Şubat’ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğunda yapan taraflar, 10 Nisan’da ikinci defa yine İstanbul’da, bu sefer Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğunda bir araya geldi.

