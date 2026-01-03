Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, sekizinci kitabı İslam ve İftira ile iftiranın bireysel ve toplumsal yıkıcı etkilerini İslam hukuku çerçevesinde ele alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, üretmeye devam ediyor. Büyükelçi Doğan, sekizinci kitabı ‘İslam ve İftira’ ile külliyatına bir yenisini daha ekledi.

“İftira bireylerin onurunu zedeleyen, toplumun güven dokusunu parçalayan ve adalet duygusunu sarsan en eski suçlardan biridir” diyen Doğan, tarih boyunca Sokrates’ten Hazreti Yusuf’a, Hazreti Meryem’den Hazreti Aişe’ye kadar pek çok insanın bu zehirli suçun hedefi olduğunu belirterek kitapta, İslam hukukunun iftiraya yaklaşımını ele alıyor. İslam’ın bu konuda yalnızca bireysel hakları değil, aynı zamanda toplumsal düzeni ve ahlaki değerleri de korumaya yöneldiğini belirtiyor.

Kitapta iftira kavramının mahiyetinden tarihsel gelişimine, çeşitlerinden İslam hukukundaki düzenlemelerine, cezai müeyyidelerden ispat yollarına kadar geniş bir çerçeve sunuluyor. Kitabın hedefi ise “İftiranın hem bireysel hem de toplumsal boyutlarını anlamak isteyen araştırmacılar, hukukçular ve tüm okuyucular için vazgeçilmez bir kaynak” sözleriyle açıklanıyor.

