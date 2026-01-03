Büyükelçi Hasan Doğan'dan yeni kitap: İslam ve iftira
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, sekizinci kitabı İslam ve İftira ile iftiranın bireysel ve toplumsal yıkıcı etkilerini İslam hukuku çerçevesinde ele alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sekizinci kitabı "İslam ve İftira"da İslam hukukunun iftiraya yaklaşımını, tarihsel gelişimini ve toplumsal etkilerini inceliyor.
- Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, sekizinci kitabı "İslam ve İftira"yı yayımladı.
- Kitap, İslam hukukunun iftiraya yaklaşımını ve bu suçun tarihsel, bireysel ve toplumsal boyutlarını ele alıyor.
- Doğan, iftiranın bireylerin onurunu zedeleyen ve toplumsal güveni sarsan en eski suçlardan biri olduğunu vurguluyor.
- Eser, iftiranın mahiyetinden cezai müeyyidelere kadar geniş bir çerçeve sunarak İslam'ın bu konuda bireysel ve toplumsal değerleri koruma çabasını ortaya koyuyor.
- Kitap, araştırmacılar, hukukçular ve tüm okuyucular için iftira konusunu anlamak adına önemli bir kaynak olmayı hedefliyor.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, üretmeye devam ediyor. Büyükelçi Doğan, sekizinci kitabı ‘İslam ve İftira’ ile külliyatına bir yenisini daha ekledi.
“İftira bireylerin onurunu zedeleyen, toplumun güven dokusunu parçalayan ve adalet duygusunu sarsan en eski suçlardan biridir” diyen Doğan, tarih boyunca Sokrates’ten Hazreti Yusuf’a, Hazreti Meryem’den Hazreti Aişe’ye kadar pek çok insanın bu zehirli suçun hedefi olduğunu belirterek kitapta, İslam hukukunun iftiraya yaklaşımını ele alıyor. İslam’ın bu konuda yalnızca bireysel hakları değil, aynı zamanda toplumsal düzeni ve ahlaki değerleri de korumaya yöneldiğini belirtiyor.
Kitapta iftira kavramının mahiyetinden tarihsel gelişimine, çeşitlerinden İslam hukukundaki düzenlemelerine, cezai müeyyidelerden ispat yollarına kadar geniş bir çerçeve sunuluyor. Kitabın hedefi ise “İftiranın hem bireysel hem de toplumsal boyutlarını anlamak isteyen araştırmacılar, hukukçular ve tüm okuyucular için vazgeçilmez bir kaynak” sözleriyle açıklanıyor.