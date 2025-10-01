Fenerbahçe-Nice maçı hakemi kim? Maçın hakem kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, evinde ağırlayacağı Nice karşısında galibiyet peşinde koşarken, maçın hakemi ve hakem kadrosu UEFA tarafından açıklandı. Sarı-lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftar desteğiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fransa ekibi Nice'i ağırlayacağı müsabakanın hakemleri belli oldu. Taraftarlar, 'Fenerbahçe-Nice maçı hakemi kim' araştırıyor.
FENERBAHÇE-NİCE MAÇI HAKEMİ KİM?
UEFA'nın resmi duyurusuna göre Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Karşılaşma 2 Ekim Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak.
Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek.
SRDJAN JOVANOVİC NERELİ, KİMDİR?
Srdjan Jovanovic, 9 Nisan 1986’da Sırbistan’da dünyaya geldi. Sırbistan Süper Ligi’nde görev yapan tecrübeli hakem, 2015 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor. UEFA tarafından elit kategoriye yükseltilen Jovanovic, Avrupa’nın önde gelen maçlarında düdük çalan isimler arasında yer alıyor.
Hakemlik kariyerine 2014 yılında başlayan Jovanovic, uluslararası arenadaki ilk büyük karşılaşmasını ise 2016’da Birleşik Arap Emirlikleri ile İzlanda arasında yönetti.
FENERBAHÇE NİCE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe ve Nice arasında UEFA Avrupa Ligi 2. hafta 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek mücadele, Chobani Stadyumu'nda oynanacak.