Fenerbahçe'de Nice mesaisi başladı: Edson Alvarez müjdesi

Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe akşamı Nice ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

ÇABUKLUK HAREKETLERİ VE ÇİFT KALE MAÇ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde milli arada sakatlık yaşayan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.