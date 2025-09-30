Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Nice mesaisi başladı: Edson Alvarez müjdesi

Fenerbahçe'de Nice mesaisi başladı: Edson Alvarez müjdesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice takımı ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, takımla çalıştı.

Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe akşamı Nice ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

ÇABUKLUK HAREKETLERİ VE ÇİFT KALE MAÇ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe'de Nice mesaisi başladı: Edson Alvarez müjdesi - 1. Resim

Sarı-lacivertlilerde milli arada sakatlık yaşayan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe'de Nice mesaisi başladı: Edson Alvarez müjdesi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

