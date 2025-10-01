Bu akşam hangi diziler var? 1 Ekim 2025 TV yayın akışı belli oldu
1 Ekim 2025 Çarşamba akşamı televizyon izleyicileri için program seçenekleri merak konusu haline geldi. Ulusal kanalların akşam yayınları her gün yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in bu akşamki dizi, film ve yarışma içerikleri açıkladı. 20:00'dan itibaren birçok popüler dizinin yeni bölümü ekrana gelecek.
1 Ekim 2025 Çarşamba günü televizyon yayın akışı duyuruldu. Bu akşam Union Saint-Gilloise - Newcastle United karşılaşması, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.
Bu akşam yayınlanacak programlar arasında, hem popüler diziler hem de yeni başlayan yapımlar ekrana gelecek.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
1 Ekim 2025 Çarşamba akşamı, Kanal D'de Eşref Rüya, Star'da Sahipsizler, ATV'de Gözleri Karadeniz, Show'da Veliaht, NOW'da kıskanmak dizilerinin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU
19.00 Ana Haber
19.45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22.00 Villarreal - Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00.15 Teşkilat
03.00 Seksenler
04.40 Lingo Türkiye
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
00:15 - Uzak Şehir
02:45 - Poyraz Karayel
04:45 - Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
23:20 Yerli Dizi - Tekrar
02:00 Yerli Dizi - Tekrar
04:30 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Veliaht
23:15 - Bahar
01:30 - Kızılcık Şerbeti
04:00 - Veliaht
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
NOW YAYIN AKIŞI
20.00 Halef: Köklerİn Çağrısı
23.00 Kıskanmak
01.45 Halef: Köklerin Çağrısı
04.15 İnadına Aşk
05.15 Bay Yanlış
06.00 Karagül