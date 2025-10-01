Bu akşam hangi diziler var? 1 Ekim 2025 TV yayın akışı belli oldu

1 Ekim 2025 Çarşamba günü televizyon yayın akışı duyuruldu. Bu akşam Union Saint-Gilloise - Newcastle United karşılaşması, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Bu akşam yayınlanacak programlar arasında, hem popüler diziler hem de yeni başlayan yapımlar ekrana gelecek.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

1 Ekim 2025 Çarşamba akşamı, Kanal D'de Eşref Rüya, Star'da Sahipsizler, ATV'de Gözleri Karadeniz, Show'da Veliaht, NOW'da kıskanmak dizilerinin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU

19.00 Ana Haber

19.45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22.00 Villarreal - Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00.15 Teşkilat

03.00 Seksenler

04.40 Lingo Türkiye

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

00:15 - Uzak Şehir

02:45 - Poyraz Karayel

04:45 - Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

23:20 Yerli Dizi - Tekrar

02:00 Yerli Dizi - Tekrar

04:30 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Veliaht

23:15 - Bahar

01:30 - Kızılcık Şerbeti

04:00 - Veliaht

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

NOW YAYIN AKIŞI

20.00 Halef: Köklerİn Çağrısı

23.00 Kıskanmak

01.45 Halef: Köklerin Çağrısı

04.15 İnadına Aşk

05.15 Bay Yanlış

06.00 Karagül