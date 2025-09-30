Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halef dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Halef 3. bölüm merakla bekleniyor!

Halef dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Halef 3. bölüm merakla bekleniyor!

Halef dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Halef 3. bölüm merakla bekleniyor!
Halef dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor sorgulanıyor. Most Production imzasıyla ekranlara gelen Halef: Köklerin Çağrısı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Gül Oğuz’un yapımcılığını üstlendiği dizi, ilk bölümüyle 18 Eylül Perşembe günü NOW platformunda yayınlandı.

Halef dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor merak ediliyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada geniş yankı bulan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi geniş oyuncu kadrosu ile de dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Halef dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Halef 3. bölüm merakla bekleniyor! - 1. Resim

HALEF DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi 18 Eylül 2025 tarihinde ilk bölümüyle NOW platformunda izleyiciyle buluştu. Halef her Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW TV'de ekranlara geliyor.

Halef dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Halef 3. bölüm merakla bekleniyor! - 2. Resim

HALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Baş karakter Serhat, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken iki kadının arasında kalıyor. Melek ile Yıldız arasındaki duygusal çatışmalar ve Urfa’da gelişen olaylar Halef: Köklerin Çağrısı dizisini sürükleyici hale getiriyor.

Halef dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Halef 3. bölüm merakla bekleniyor! - 3. Resim

HALEF DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Veda Yurtsever, Hakan Salınmış, Onur Bilge, Sezin Bozacı ve Mazlum Çimen gibi isimler de dizide önemli karakterleri canlandırıyor.

