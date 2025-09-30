Halef dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Halef 3. bölüm merakla bekleniyor!

Halef dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor merak ediliyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada geniş yankı bulan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi geniş oyuncu kadrosu ile de dikkatleri çekmeye devam ediyor.

HALEF DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi 18 Eylül 2025 tarihinde ilk bölümüyle NOW platformunda izleyiciyle buluştu. Halef her Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW TV'de ekranlara geliyor.

HALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Baş karakter Serhat, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken iki kadının arasında kalıyor. Melek ile Yıldız arasındaki duygusal çatışmalar ve Urfa’da gelişen olaylar Halef: Köklerin Çağrısı dizisini sürükleyici hale getiriyor.

HALEF DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Veda Yurtsever, Hakan Salınmış, Onur Bilge, Sezin Bozacı ve Mazlum Çimen gibi isimler de dizide önemli karakterleri canlandırıyor.