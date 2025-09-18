Halef dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu ve karakterleri dikkat çekti
Yeni sezonun iddialı yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Şanlıurfa'da çekimleri gerçekleşen dizinin başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Peki, Halef dizisi oyuncuları kim?
Most Production imzalı, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği “Halef: Köklerin Çağrısı” ilk bölümüyle birlikte sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş, senaryoda Ercan Uğur’un bulunduğu dizi, sadakat, intikam ve köklere dönüş temalarını işliyor. İşte “Halef”in oyuncu kadrosu ve karakterleri...
HALEF DİZİSİ OYUNCULARI
Dizinin başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Bunun dışında oyuncu kadrosunda, Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış yer alıyor.
HALEF DİZİSİ KARAKTERLERİ
Serhat - İlhan Şen
İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, Urfa'da iki köklü aile arasındaki barışı temsil etmek için halef ilan edilir. Böylece Serhat, yıllardır kaçtığı geçmişe, babasının rahatsızlığı nedeniyle geri dönmek zorunda kalır.
Melek - Aybüke Pusat
Sezgileri güçlü bir karakterdir. Serhat'la kurduğu bağ ve evliliği onu Urfa'ya çeker.
Yıldız - Biran Damla Yılmaz
Sultan - Veda Yurtsever
Bekir Ağa - Hakan Salınmış
Akif - Onur Bilge
Ziyan Ağa - Mazlum Çimen
Aşır - Mert Doğan
Meryem - Ayşegül Cengiz
Nida - Beril Kayar
Dalyan - Ozan Çelik
Sevde - Sezin Bozacı
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Dizi, NOW ekranlarında yayınlanıyor. Yeni sezonda perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor.