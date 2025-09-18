Halef dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu ve karakterleri dikkat çekti

Most Production imzalı, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği “Halef: Köklerin Çağrısı” ilk bölümüyle birlikte sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş, senaryoda Ercan Uğur’un bulunduğu dizi, sadakat, intikam ve köklere dönüş temalarını işliyor. İşte “Halef”in oyuncu kadrosu ve karakterleri...

HALEF DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Bunun dışında oyuncu kadrosunda, Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış yer alıyor.

HALEF DİZİSİ KARAKTERLERİ

Serhat - İlhan Şen

İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, Urfa'da iki köklü aile arasındaki barışı temsil etmek için halef ilan edilir. Böylece Serhat, yıllardır kaçtığı geçmişe, babasının rahatsızlığı nedeniyle geri dönmek zorunda kalır.

Melek - Aybüke Pusat

Sezgileri güçlü bir karakterdir. Serhat'la kurduğu bağ ve evliliği onu Urfa'ya çeker.

Yıldız - Biran Damla Yılmaz

Sultan - Veda Yurtsever

Bekir Ağa - Hakan Salınmış

Akif - Onur Bilge

Ziyan Ağa - Mazlum Çimen

Aşır - Mert Doğan

Meryem - Ayşegül Cengiz

Nida - Beril Kayar

Dalyan - Ozan Çelik

Sevde - Sezin Bozacı

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dizi, NOW ekranlarında yayınlanıyor. Yeni sezonda perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor.