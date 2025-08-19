Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde
NOW TV’nin yeni sezonda merakla beklenen “Halef: Köklerin Çağrısı”, dizisi çekim yerleriyle gündeme geldi. 'Halef dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde' merak edildi. Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yıldız'ın yer aldığı dizi, eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

Most Production imzalı “Halef: Köklerin Çağrısı”, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Tanıtım videosunun ardından 'Halef dizisi nerede çekiliyor?' gündeme geldi. Dizinin çekim yerleri ve hikayesi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

HALEF DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin çekimleri, hikayenin geçtiği iki ana mekan olan Şanlıurfa ve İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel dokusu, dizinin ana atmosferini oluştururken İstanbul sahneleri modern ile geleneksel  arasındaki çatışmayı vurguluyor.

Halef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde - 1. Resim

Çekimler, 18 Temmuz 2025’te İstanbul’da başlayıp Ağustos başında Şanlıurfa’ya taşındı. Urfa’daki sahneler, taş konak setinde ve Harran, Halfeti, Birecik gibi ilçelerde çekiliyor.

Halef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde - 2. Resim

HALEF DİZİSİ SETİ NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Dizinin ana seti Şanlıurfa’da, özel olarak inşa edilmiş bir taş konak etrafında kuruldu. Bu konak, hikayenin geçtiği konağın merkezi sahnelerine ev sahipliği yapıyor ve Urfa’nın geleneksel mimarisini yansıtıyor.

Halef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde - 3. Resim

HALEF DİZİSİ KONUSU NE?

“Halef: Köklerin Çağrısı”, başarılı bir cerrah olan Serhat’ın (İlhan Şen) İstanbul’da kurduğu modern hayatı terk ederek doğduğu Şanlıurfa’ya dönmesiyle dizinin hikayesi başlıyor.

Serhat, ailesinden gizlice evlendiği Melek’le (Aybüke Pusat) yaşadıklarını bir kenara bırakarak Urfa’da iki düşman aile arasındaki kan davası nedeniyle Yıldız’la (Biran Damla Yılmaz) imam nikahı yapmaya zorlanıyor.

Dizinin hikayesi sadakat, güç ve intikam temalarını Şanlıurfa’nın geleneksel atmosferiyle işliyor. 

Halef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde - 4. Resim

HALEF DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

İlhan Şen (Serhat)

Aybüke Pusat (Melek)

Biran Damla Yılmaz (Yıldız)

Onur Bilge

Sezin Bozacı

Mazlum Çimen

Mert Doğan

Ümit Çırak

Benian Dönmez

Beril Kayar

Ayşegül Cengiz

Ozan Çelik

İnci Sefa Cingöz

Ceyda Ceren Edis

Eren Demircan

Birgül Ulusoy

Gökçe Şen

Serhat Kurtay

Veda Yurtsever

Hakan Salınmış 

