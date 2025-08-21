NOW TV’de yayınlanacak Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı, etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer almayı başardı. Başrollerini Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in paylaştığı yapım, sırlarla dolu bir aşk üçgenini seyirciyle buluşturuyor.

Peki, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İzleyiciler tarafından araştırılıyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel dokusu yansıtan dizide, modern hayat ile gelenek arasındaki çatışmaya vurgu yapılıyor. İstanbul’da başarılı bir cerrah olan Serhat, Melek ile gizlice evleniyor. Fakat ailesinin Urfa’ya dönmesini istemesiyle her şey birdenbire değişiyor. Serhat Urfa’ya döndüğünde, iki düşman ailenin gölgesinde kalarak, Yıldız ile dini nikah kıyıyor.

Gelenek ile modern hayat arasında sıkışan Serhat, konağa Melek’in gelişiyle birlikte derin bir krizle yüzleşiyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler var: