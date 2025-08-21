Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?
NOW TV’de yayınlanacak Halef: Köklerin Çağrısı, etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı dizi, modern hayat ile gelenek arasındaki çatışmayı ve sırlarla dolu bir aşk üçgenini ekranlara taşıyor. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Seyirciler tarafından merak ediliyor.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel dokusu yansıtan dizide, modern hayat ile gelenek arasındaki çatışmaya vurgu yapılıyor. İstanbul’da başarılı bir cerrah olan Serhat, Melek ile gizlice evleniyor. Fakat ailesinin Urfa’ya dönmesini istemesiyle her şey birdenbire değişiyor. Serhat Urfa’ya döndüğünde, iki düşman ailenin gölgesinde kalarak, Yıldız ile dini nikah kıyıyor.
Gelenek ile modern hayat arasında sıkışan Serhat, konağa Melek’in gelişiyle birlikte derin bir krizle yüzleşiyor.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler var:
İlhan Şen – Serhat
Aybüke Pusat – Melek
Biran Damla Yılmaz – Yıldız
Onur Bilge
Sezin Bozacı
Mazlum Çimen
Mert Doğan
Ümit Çırak
Benian Dönmez
Beril Kayar
Ayşegül Cengiz
Ozan Çelik
İnci Sefa Cingöz
Ceyda Ceren Edis
Eren Demircan
Birgül Ulusoy
Gökçe Şen
Serhat Kurtay
Veda Yurtsever
Hakan Salınmış