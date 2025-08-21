Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW TV’de yayınlanacak Halef: Köklerin Çağrısı, etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı dizi, modern hayat ile gelenek arasındaki çatışmayı ve sırlarla dolu bir aşk üçgenini ekranlara taşıyor. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Seyirciler tarafından merak ediliyor.

NOW TV’de yayınlanacak Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı, etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer almayı başardı. Başrollerini Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in paylaştığı yapım, sırlarla dolu bir aşk üçgenini seyirciyle buluşturuyor.

Peki, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İzleyiciler tarafından araştırılıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? - 1. Resim

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel dokusu yansıtan dizide, modern hayat ile gelenek arasındaki çatışmaya vurgu yapılıyor. İstanbul’da başarılı bir cerrah olan Serhat, Melek ile gizlice evleniyor. Fakat ailesinin Urfa’ya dönmesini istemesiyle her şey birdenbire değişiyor. Serhat Urfa’ya döndüğünde, iki düşman ailenin gölgesinde kalarak, Yıldız ile dini nikah kıyıyor.

Gelenek ile modern hayat arasında sıkışan Serhat, konağa Melek’in gelişiyle birlikte derin bir krizle yüzleşiyor.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? - 2. Resim

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler var:

  • İlhan Şen – Serhat

  • Aybüke Pusat – Melek

  • Biran Damla Yılmaz – Yıldız

  • Onur Bilge

  • Sezin Bozacı

  • Mazlum Çimen

  • Mert Doğan

  • Ümit Çırak

  • Benian Dönmez

  • Beril Kayar

  • Ayşegül Cengiz

  • Ozan Çelik

  • İnci Sefa Cingöz

  • Ceyda Ceren Edis

  • Eren Demircan

  • Birgül Ulusoy

  • Gökçe Şen

  • Serhat Kurtay

  • Veda Yurtsever

  • Hakan Salınmış

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! "CHP, organize milli irade sabotajlarının adresidir"İsrail'den yarım milyar dolarlık savaş hamlesi! 2 uçak daha alıyor, parasını ABD'ye ödetecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarında - HaberlerUzak Şehir ne zaman başlayacak? Geri sayım başladı, Gözler Kanal D ekranlarındaHT Spor şifreli mi, ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor frekans bilgileri - HaberlerHT Spor şifreli mi, ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor frekans bilgileriSamsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar? - HaberlerSamsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar?Shakhtar Donetsk - Servette maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerShakhtar Donetsk - Servette maçı hangi kanalda, saat kaçta?İZSU planlı kesinti listesi! İzmir su kesintisi ne zaman, Buca, Menemen, Karşıyaka’da sular ne zaman gelecek? - HaberlerİZSU planlı kesinti listesi! İzmir su kesintisi ne zaman, Buca, Menemen, Karşıyaka’da sular ne zaman gelecek?Elazığ su kesintisi sorgulama listesi! Elazığ'da bugün sular ne zaman gelecek? - HaberlerElazığ su kesintisi sorgulama listesi! Elazığ'da bugün sular ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...