Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? 20. sezona oyuncu kadrosu damga vurdu!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi, 20. sezonuyla ekranlara dönüyor. Neredeyse çeyrek asrı deviren Arka Sokaklar dizisinde yeni sezonun başlayacağı tarih merak ediliyor.

Peki, kadrosunu sürpriz oyuncularla güçlendiren Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Seyirciler tarafından araştırılıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Arka Sokaklar 20. sezonun başlayacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cuma akşamlarının sevilen dizisinin 19. sezonu 13 Eylül 2024 tarihinde ekranlara gelmişti. Yeni sezonun da Eylül 2025'in ilk haftalarında yayına gireceği tahmin ediliyor.

Diziye sürpriz isimlerin dahil edilmesiyle beraber yayın tarihi de heyecanla bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 20. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Alp Korkmaz ve Sarp Levendoğlu gibi ünlü oyuncuların da dizinin yeni sezonuna katılması dikkat çekiyor. Arka Sokaklar 20. sezon oyuncu kadrosu ise şöyle: