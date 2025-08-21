Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? 20. sezona oyuncu kadrosu damga vurdu!

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? 20. sezona oyuncu kadrosu damga vurdu!

- Güncelleme:
Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? 20. sezona oyuncu kadrosu damga vurdu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli fenomen dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni sezonun yayınlanacağı tarih ve sürpriz isimlerin dahil olduğu oyuncu kadrosu seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte dizinin yeni sezonu ile ilgili merak edilenler.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi, 20. sezonuyla ekranlara dönüyor. Neredeyse çeyrek asrı deviren Arka Sokaklar dizisinde yeni sezonun başlayacağı tarih merak ediliyor.

Peki, kadrosunu sürpriz oyuncularla güçlendiren Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Seyirciler tarafından araştırılıyor.

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? 20. sezona oyuncu kadrosu damga vurdu! - 1. Resim

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Arka Sokaklar 20. sezonun başlayacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cuma akşamlarının sevilen dizisinin 19. sezonu 13 Eylül 2024 tarihinde ekranlara gelmişti. Yeni sezonun da Eylül 2025'in ilk haftalarında yayına gireceği tahmin ediliyor.

Diziye sürpriz isimlerin dahil edilmesiyle beraber yayın tarihi de heyecanla bekleniyor.

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? 20. sezona oyuncu kadrosu damga vurdu! - 2. Resim

ARKA SOKAKLAR 20. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Alp Korkmaz ve Sarp Levendoğlu gibi ünlü oyuncuların da dizinin yeni sezonuna katılması dikkat çekiyor. Arka Sokaklar 20. sezon oyuncu kadrosu ise şöyle:

  • Rıza Soylu – Zafer Ergin

  • Mesut Güneri – Mesut Güneri

  • Hüsnü Çoban – Özgür Ozan

  • Selin Güneri – Oya Okar

  • Hakan Çınar – Ozan Çobanoğlu (Belirsiz)

  • Ali Akdoğan – Alp Korkmaz (Geri Dönüyor)

  • Barış Bozoğlu – Sarp Levendoğlu

  • Candan Ceylanlı – Ebru Cündübeyoğlu

  • Engin Balkan – İlker İnanoğlu (Belirsiz)

  • Gökçe Kurt – Yasemin Allen (Belirsiz)

  • Cevher Şanlı – Nail Kırmızıgül

  • Zeki Çevik – Burak Satıbol (Belirsiz)

  • Tunç Güneri – Kerimhan Duman (Belirsiz)

  • İzzet – Orhan Alp (Belirsiz)

  • Merve – Felicia Sağnak (Belirsiz)

  • Melih – Tolga Kandemir (Belirsiz)

  • Şule Çoban – Ecem Öz (Belirsiz)

  • Edanur – Aslı Şimşek

  • Metin Çoban – Furkan Göksel (Belirsiz)

  • Nazike – Nazlı Tosunoğlu (Belirsiz)

  • Esra – Gaye Gürsel (Belirsiz)

  • Haydar Berk – Mustafa Efe Günay (Belirsiz)

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? 20. sezona oyuncu kadrosu damga vurdu! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
