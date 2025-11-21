On yıllar sonra bir çatı katında el değmemiş halde bulunan 1939 tarihli orijinal ilk baskı Süperman çizgi romanı, perşembe günü yapılan açık artırmada 9 milyon doların üzerinde bir fiyata satılarak, bir çizgi roman için ödenen en yüksek fiyat olarak yeni bir rekor kırdı.

Heritage Auctions, bu basımı "çizgi roman koleksiyonculuğunun zirvesi" olarak nitelendirdi ve olağanüstü bir şekilde korunmuş kopyanın önceki 6 milyon dolarlık rekoru geride bıraktığını belirtti.

Çizgi roman, neredeyse mükemmel durumda olması nedeniyle 9,12 milyon dolara satıldı ve CGC'den 10 üzerinden 9 gibi olağanüstü bir not aldı; bu, bu sayının bir kopyasına verilen en yüksek puan.

Kaynak: Heritage Auctions

ÇATI KATINDAN ÇIKTI

Çizgi roman, üç kardeş tarafından Kuzey Kaliforniya'daki bir çatı katında, annelerinin orijinal 1930'lu yıllara ait çizgi romanlara sahip olduğu yönündeki hikayeleri sadece aile efsanesi olarak görmezden gelerek evlerini temizlerken keşfedildi.

Heritage Başkan Yardımcısı Lon Allen yaptığı açıklamada, "Superman No 1, popüler kültür tarihinde bir dönüm noktasıdır ve bu kopya yalnızca eşi benzeri görülmemiş bir durumda olmakla kalmıyor, aynı zamanda arkasında sinemaya konu olacak bir hikâye barındırıyor. Fiyatının da bunu yansıttığını görmekten mutluluk duydum ve Heritage'ın bu ikonik kitabı emanet etmesinden onur duydum," dedi.

Çizgi roman, iyi korunmuş durumda bulunması en zor, en çok aranan erken dönem çizgi romanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Süperman, 1933 yılında Jerry Siegel ve Joe Shuster adlı gençler tarafından oluşturuldu. Daha sonra bu gençler karakterin haklarını DC Comics'e 130 dolara sattılar ve çizimleri için sayfa başına sadece 10 dolar kazandılar.

