Samsun’da 6 kez kanseri yenerek hayata tutunan 60 yaşındaki Sema Danışmaz, şimdi de 3. evre sarkomla mücadele ediyor. Pozitif duruşu ve hayat sevinciyle örnek olan Danışmaz, herkese umut aşılamaya devam ediyor. "Umudunu kaybettiğinde aç bir mezar içine gir" diyen Danışmaz, 7. kanserde de mücadeleyi sürdüreceğini söylüyor.

Kanserle mücadelesi, hayata bağlılığı ve pozitif duruşuyla çevresine örnek olan 60 yaşındaki Sema Danışmaz'ın yaşamı hastanelerde geçti.

6 KEZ KANSER ATLATMIŞ

İlk kez 16 yaşındayken lenf kanseriyle tanışan Danışmaz, daha sonra koltuk altı nüksleri, meme kanseri, tiroid kanseri ve böbrek kanserini atlatarak zorlu bir süreçten geçti. Bu hastalıklar nedeniyle sol memesi, sol böbreği, safra kesesi, tiroit hormonları ve lenf bezleri alınan Danışmaz, tüm güçlüklerine rağmen hayata tutunmayı başardı.

Mücadelesiyle çevresine ilham kaynağı olan Sema Danışmaz şimdi de yumuşak doku kanseri (sarkom) ile mücadele ediyor. Fiziksel yaşının 60 olduğunu ancak ruh yaşının hâlâ "17 buçuk" olduğunu belirten Danışmaz, hastalığa yine pozitif yaklaşımıyla karşılık verdiğini söyledi.

KOLUNDA ÖDEM VE ŞİŞLİKLE BELİRTİ VERMİŞ

Kolundaki ödem ve şişliğin ardından yapılan tetkiklerde 3. evre sarkom tanısı konulduğunu belirten kadın, büyük bir ameliyat geçirdiğini ifade ederek, "32 dikişli bir ameliyat geçirdim. Hiç olumsuz bir şey hissetmedim. Bu tür rahatsızlıklarda iyi bir doktor gerekiyor. Kemoterapiye başladık, dün ilk kemoterapimi aldım ama yıkılmadım" dedi.

UMUT DOLU MESAJ…

Hayata dair umut mesajları veren Danışmaz, şunları söyledi:

"Olumsuz hiçbir şey düşünmeyin. Hayat o kadar güzel ki sağlığınızın kıymetini bilin. Umudunu kaybettiğinde aç bir mezar içine gir. Her şeyde umudunuzu yitirmeyin. Kendinize ne kadar pozitif enerji yüklerseniz, her şeye o kadar pozitif bakarsınız. Harika bir ailem var. Dostlarım, arkadaşlarım, Samsun'da tanıdığım herkes bana büyük destek oldu. Paraya yatırım yapmayın, insana yatırım yapın. Hayata gülün, hayata ne kadar gülerseniz, hayat da size o kadar kahkaha atar. 7. kanser de gidecek, bu serüven burada bitecek."

MELİN ÖZTÜRK

