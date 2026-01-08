Kavgada kan aktı! Katil zanlısı 15 yaşında
Gaziantep’te husumetli olduğu arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Abdullah Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı 15 yaşındaki D.K., polis ekipleri tarafından suç aletiyle yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi.
KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ
İddiaya göre, bir süre aynı kadın kuaföründe çalışan ve aralarında daha önceden husumet bulunan Abdullah Kaya (17) ile D.K. (15) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken D.K.'nın kalbinden bıçakladığı Abdullah Kaya ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay sonrası saldırgan çocuk kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI ÇOCUK YAKALANDI
Olay sonrası kaçan katil zanlısı çocuk D.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla beraber yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.