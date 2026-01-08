Gaziantep’te husumetli olduğu arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Abdullah Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı 15 yaşındaki D.K., polis ekipleri tarafından suç aletiyle yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi.

KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

İddiaya göre, bir süre aynı kadın kuaföründe çalışan ve aralarında daha önceden husumet bulunan Abdullah Kaya (17) ile D.K. (15) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken D.K.'nın kalbinden bıçakladığı Abdullah Kaya ağır yaralandı.

Kavgada kan aktı! Katil zanlısı 15 yaşında

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası saldırgan çocuk kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI ÇOCUK YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı çocuk D.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla beraber yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

