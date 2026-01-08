SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki saldırıları sürerken Milli Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’ye yeni bir destek açıklaması geldi. MSB açıklamasında “Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır” denildi.

Suriye Ordusu ve SDG adı altındaki terör örgütü PKK/YPG, arasında Salı günü başlayan çatışma devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’ye destek içeren bir açıklama yaptı.

Daha önce de terör örgütü SDG’nin merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaya devam ettiğini vurgulayan MSB, “Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır” dedi.

MSBden flaş açıklama: Suriye talep ederse Türkiye destek sağlayacak

“SURİYE’NİN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZ”

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

DAHA ÖNCE DE DESTEK MESAJI VERİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, bir önceki açıklamasında da “SDG’nin bu tavrı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" ifadeleri ile Suriye’ye destek mesajı vermişti.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yeni açıklamalar yaptı.

MSBden flaş açıklama: Suriye talep ederse Türkiye destek sağlayacak

Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 743 kilometreye ulaştığını belirten Aktürk, Tel Rıfat’ta tespit edilen tünellerin tamamının imha edildiğini duyurdu.

MSB açıklamasında hudut güvenliğine ilişkin ise şöyle denildi: Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1’i terör örgütü mensubudur. 853 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Arama-tarama faaliyetinde 51 kilogram (50.930 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

MSBden flaş açıklama: Suriye talep ederse Türkiye destek sağlayacak

MSB açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

BEDELLİ ASKERLİK

Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk 6 ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır.

MSBden flaş açıklama: Suriye talep ederse Türkiye destek sağlayacak

'GEMİLERE YÖNELİK TACİZ' İDDİALARI

Yunanistan, Ege Denizi’nde ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunmaktadır. Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır. Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir.

MSBden flaş açıklama: Suriye talep ederse Türkiye destek sağlayacak

İSRAİL’İN SOMALİLAND’I TANIMASI

İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıması, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu durum Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirmektedir. Söz konusu adım bugüne kadar 70’ün üzerinde, ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedilmiştir.

Türkiye, kardeş Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali’nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde, Somali Ordusunun Havarij Terör Örgütü (El Şebap) ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askerî alt yapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir.

MSBden flaş açıklama: Suriye talep ederse Türkiye destek sağlayacak

Haberle İlgili Daha Fazlası