Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "PKK ve iltisaklı tüm terör örgütleri Suriye'de silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere teröre izin yok" açıklamasında bulundu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî Savunma Bakanlığında düzenlenen “Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni”ne katıldı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından gözlerin çevrildiği SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonuna vurgu yapan Bakan Güler "PKK ve iltisaklı tüm terör örgütleri Suriye'de silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere teröre izin yok" dedi.

Bakan Güler, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

TSK, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN EN SAĞLAM DAYANAĞIDIR

Kahraman personelimizin ortaya koyduğu emeği, gösterdiği fedakârlığı ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirmesini taltif ettiğimiz bu özel törende sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle görevlerini üstün bir hizmet aşkı ve sorumluluk bilinciyle ifa eden tüm personelimizi ve birliklerimizi canıgönülden kutluyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güvenlik alanındaki en sağlam dayanağıdır. Bu vizyonumuz, yüksek teknolojiye odaklanan operasyonel kabiliyetleri gelişmiş ve her şart altında görevini eksiksiz yerine getiren güçlü, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmayı esas almaktadır. Bakanlık olarak bu anlayışla ordumuzun imkân ve kabiliyetlerini artırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çok şükür çabalarımızın neticelerini de sahada açıkça müşahede ediyoruz.

Nitekim Kara Kuvvetlerimiz terörle mücadeleden sınır güvenliğine uzanan geniş bir görev alanında ortaya koyduğu emsalsiz mücadeleyle asil milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olmaktadır.

Deniz Kuvvetlerimiz; Mavi Vatanımızda, deniz yetki alanlarımızda ve açık denizlerde Türkiye’nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumakta, uluslararası sularda dünya barışına müstesna katkılar sağlamaktadır.

Hava Kuvvetlerimiz ise Gök Vatanımızın emniyetinin sağlanmasından terörle mücadele operasyonlarına ve insani yardım faaliyetlerine kadar üstlendiği pek çok vazifeyi üstün bir başarıyla yerine getirmektedir.

HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖLGEDE KÖK SALMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Ayrıca kara, deniz ve hava unsurlarımızın müşterek harekât anlayışı içinde uyum ve koordinasyonla görev yapması da Türk ordusunun üstün niteliklerinin en bariz yansımasıdır. Şüphesiz ki ordumuzun bu caydırıcı gücü, en başta terör örgütleriyle mücadelede kendisini göstermiş, kahraman Mehmetçik emsalsiz gayretleriyle terörü bitirme noktasına getirmiştir.

Bunun sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” süreci başlatılmıştır. Biz samimi olarak bu sürecin başarılı olmasını arzu ediyoruz.

Ancak bunun için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararı kapsamında Suriye dâhil, bulundukları tüm bölgelerde derhâl tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

