Prof. Dr. Naci Görür’den Sındırgı uyarısı: Yer kabuğu geriliyor!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD’ın verilerine göre, ana sarsıntı dün saat 15.35’te, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Aynı gün saat 23.23’te ise 4,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği 4,91 kilometre olarak ölçüldü.

Artçıların sürdüğü bölgede endişe devam ederken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından önemli bir değerlendirmede bulundu. Görür, Batı Anadolu’nun yer kabuğundaki hareketliliğe dikkat çekerek, Sındırgı’nın bulunduğu bölgenin batıya doğru gerildiğini ve bu nedenle kabuğun incelip magma yükselmesine yol açtığını belirtti.

Görür açıklamasında, “Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve magmanın yükselmesine neden olmaktadır. Bugün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm, yöreyi deprem dirençli kent haline getirmektir.” ifadelerini kullandı.