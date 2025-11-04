Selahattin Demirtaş'tan, Bahçeli'nin tahliye çağrısına ilk cevap: Tabuları yıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM'deki MHP Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bahçeli, bir basın mensubunun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna, "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." cevabını verdi.

"KENDİSİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Gündem olan sözlerin ardından Demirtaş'tan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşılan mektupta şu ifadeler yer aldı: "Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

"KİMSEYE KIRGIN YA DA KÜSKÜN DEĞİLİM"

Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır, hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI DA SÜRECİN ARKASINDADIR"

Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak, burası nettir. Çünkü Öcalan bu konuda net ve kararlıdır Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış. Selam, sevgilerimle 4 Kasım 2025