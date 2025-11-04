Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahçeli'nin sözlerinin ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatından ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." çıkışına Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan ilk yorum geldi. Karaman, Bahçeli'nin sözlerine karşılık "Biz de hayırlı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından siyaset gündemine bomba gibi düşen bir çıkış yaptı. Bir gazetecinin Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna Bahçeli, "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." cevabını verdi.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATINDAN İLK YORUM

Bahçeli'nin sözleri kısa sürede gündem olurken, Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan ilk yorum geldi. Karaman, Bahçeli’nin sözleri ile ilgili "Bahçeli'nin hayırlı olur inşallah demesine biz de hayırlı olsun diyoruz." yorumunu yaptı.

Karaman, Bahçeli’nin geçmişte Demirtaş ile doğrudan ve dolaylı temaslarının da olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu sürecin başından beri Sayın Demirtaş'ın tutukluluğu meselesiyle ilgili yakından alakalılar, onu biliyoruz. Zaman zaman Sayın Demirtaş'la da dolaylı olarak iletişiminin olduğunu da zaten biliyorsunuz, basına da yansıdı. Kimi zaman kendisiyle hatta birebir telefon görüşmesi de yaptığı olmuştu geçmişte."

EN SON NE ZAMAN KONUŞTULAR?

Öcalan'ın 27 Şubat Perşembe günü terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından Bahçeli, 2 Mart'ta Selahattin Demirtaş'ı aramış ve süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. 

Bahçeli'nin sözlerinin ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatından ilk açıklama - 1. Resim
Tuncer Bakırhan

DEM PARTİ'DEN TEŞEKKÜR GELDİ

Bahçeli'nin Demirtaş çıkışına DEM Parti kanadından da teşekkür geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli'nin sözleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 3 defadır karar veriyor. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu netleşmiştir. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmaları gerekiyor."

 

