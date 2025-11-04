Bahçeli'nin Demirtaş çağrısına DEM Parti'den ilk yorum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) MHP Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir cevap veren Bahçeli, şunları söyledi:

"DEM İRTAŞ'IN TAHLİYESİ HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR" "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır."

BAH Ç EL İ 'N İ N Ç A Ğ RISINA DEM PART İ 'DEN İ LK YORUM

Konuyla ilgili DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da partisinin grup toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Gazeteciler tarafından Bahçeli'nin Demirtaş çağrısı sorulan Bakırhan şu ifadeleri kullandı: