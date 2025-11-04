Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahçeli'nin Demirtaş çağrısına DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin Demirtaş çağrısına DEM Parti'den ilk yorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesinin hayırlara vesile olacağını söylemesi siyaset gündemini değiştirdi. Bahçeli'nin sözlerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan teşekkür ederek "Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) MHP Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir cevap veren Bahçeli, şunları söyledi:

"DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR"

"Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır."

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA DEM PARTİ'DEN İLK YORUM

Konuyla ilgili DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da partisinin grup toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Gazeteciler tarafından Bahçeli'nin Demirtaş çağrısı sorulan Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 3 defadır karar veriyor. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu netleşmiştir. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmaları gerekiyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

