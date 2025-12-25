Siyasi isimlerin Regaib kandili mesajlarında "Leyle-i Regaib mübarek olsun" mesajları sonrası Leyle-i Regaib ne demek merak edildi. Bu gecenin anlamı araştırılırken üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaib gecesi ibadetle geçiriliyor.

Recep ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında mübarek gecelere dair arayışlar hız kazandı. Bu geceler arasında yer alan Leyle-i Regaib, hem kelime anlamı hem de önemi ile merak konusu oluyor. Üç ayların manevi iklimine işaret eden bu özel geceye dair detaylar, dini kaynaklar ve güncel açıklamalar ışığında yeniden gündeme geldi.

LEYLE-İ REGAİB NE DEMEK?

Leyle-i Regaib ifadesi, Arapça kökenli bir terim olup “regaib gecesi” anlamına gelir. “Leyle” kelimesi geceyi, “regaib” ise rağbet edilen, bol ihsan ve lütuf anlamlarını taşır. Dini literatürde Leyle-i Regaib, Recep ayının ilk cuma gecesi için kullanılan bir tamlamadır.

Bu gece, hicri takvime göre perşembeyi cumaya bağlayan gecede idrak edilir. İslam alimleri tarafından, cuma gecesinin fazileti ile Recep ayının bereketinin birleştiği müstesna bir zaman dilimi olarak değerlendirilir. Bu yönüyle Leyle-i Regaib, üç ayların manevi başlangıcına işaret eden önemli bir gece olarak kabul edilir.

REGAİBİN KELİME ANLAMI NEDİR?

Regaib kelimesi, sözlükte “kendisine rağbet edilen, değer verilen, bol bağış ve lütuf” anlamlarına gelir. Sevabı çok olan ameller, faziletli ibadetler ve ilahi ihsanlar için kullanılan bir kavramdır.

REGAİBİN ANLAM VE ÖNEMİ

Dini kaynaklarda Regaib gecesi, Allah’a yönelmenin, dua ve ibadetle geceyi ihya etmenin teşvik edildiği mübarek geceler arasında yer alır. Bu gecede yapılan ibadetlerin sevabının kat kat verileceğine dair rivayetler bulunur. Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi, nafile namaz kılınması ve istiğfar ile değerlendirilmesi tavsiye edilen bir zaman dilimi olarak ele alınır.

