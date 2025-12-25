Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaib Kandili için araştırmalar hız kazandı. Kandil gecesinin anlamı, ibadetlerle nasıl değerlendirileceği ve gecede özel bir namaz olup olmadığına dair sorular öne çıktı.

Recep ayının manevi iklimiyle birlikte kandil geceleri de gündeme geldi. Hicri takvime göre Recep ayının ilk cuma gecesi olarak bilinen Regaib gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, kandil gecelerinde öne çıkan ibadetlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Bu gecenin dua, tevbe, Kur'an okuma ve nafile ibadetlerle değerlendirilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

REGAİB KANDİLİ İBADETLERİ

Regaib gecesi, genel olarak kandil gecelerinde tavsiye edilen ibadetlerle ihya ediliyor. Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, tövbe ve istiğfarla geceyi değerlendirmek; imkan dahilinde sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerini gözetmek bu gecede öne çıkan uygulamalar arasında gösteriliyor. Regaib gecesinin perşembeyi cumaya bağlayan gece olduğuna dikkat çekilirken, gecenin manevi atmosferini değerlendirmek isteyenler programları da takip ediyor. Kaza namazı borcu olanların kaza namazı kılması, borcu olmayanların nafile namaz kılması; zikir, salavat ve tefekkürle geceyi ihya etmesi yaygın tavsiyeler arasında yer alıyor.

REGAİB KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Regaib gecesi, perşembe günüyle başlayıp perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk geldiği için, ibadeti günün tamamına yaymak isteyenler perşembe gününü de değerlendirebiliyor. Perşembe günü oruç tutularak gecenin ibadetle geçirilmesinin faziletli olduğuna dair görüşlere yer veriliyor. Ancak ibadetlerin kişinin sağlık durumu, işi ve günlük şartları gözetilerek yapılması gerektiği de unutulmuyor.

REGAİB KANDİLİ NAMAZI VAR MI, NASIL KILINIR?

Bu geceye özel bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı. Kazası olmayan ise nafile namaz kılması gerekir. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istiğfar edilmesi tavsiye edilir. Mübarek gecelerde ve her zaman, ilim öğrenmenin çok faziletli olması önerilir.

REGAİB NE DEMEK?

Regaib, hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor. Recep ayı, gerek manevi bir iklimin yaklaşması gerekse içerisinde Regaib ve Miraç gecelerini de barındırması sebebiyle Müslümanlar için şükür ve sevinç kaynağı oluyor. Üç ayların, Müslümanların inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir yenilenmeye yöneldiği bu dönem çeşitli ibadetlerle geçer.

REGAİB KANDİLİ PROGRAMLARI

TRT 1 ekranlarında 19.45'te "Regaip Gecesi" programı Konya Sultan Selim Camii'nde canlı yayınla ekrana gelecek. Fatih Koca'nın icrasıyla "O'na Selam-Regaip Kandili" programı, 23.15'te TRT Müzik'te yayınlanacak.

