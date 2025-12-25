Bugün, 25 Aralık Perşembe Regaib Kandili idrak ediliyor. Kandil gecesinde televizyondan kandil programını takip etmek isteyenler 25 Aralık 2025 TV yayın akışını kontrol ediyor. Kandil gecesinde ekrana gelecek özel programlar, canlı yayın saatleri ve sohbet içerikleri izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. Manevi atmosferin öne çıktığı bu özel gecede televizyon kanalları da yayın akışlarını kandile özel içeriklerle şekillendirdi. Özellikle TRT ekranlarında canlı yayınlar, ilahi programları ve sohbet içerikleri izleyiciyle buluşacak. “Kandil akşamı TV’de ne var, hangi program saat kaçta?” soruları gün boyunca en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

REGAİB KANDİLİ TV PROGRAMLARI 25 ARALIK 2025

TRT, Regaib Kandili için hazırladığı özel yayınlarla dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre Konya Sultan Selim Camii’nden gerçekleştirilecek “Regaib Gecesi” programı, 25 Aralık Perşembe günü saat 19.45’te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve kandilin anlamına yönelik sohbetler yer alacak.

Aynı akşam TRT Müzik’te saat 23.15’te “O’na Selam - Regaib Kandili” programı izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çekilen “Regaib Kandili Sohbet” programı TRT Avaz’da saat 18.30’da ekrana gelecek. TRT Avaz, saat 19.30’da da “Regaib Kandili Özel” yayınına yer verecek.

Regaib Kandili'ne özel içerikler ekranda! Kandil akşamı TV'de ne var?

REGAİB KANDİLİ AKŞAMI TV'DE NE VAR, SAAT KAÇTA?

TRT Türk, Regaib Kandili kapsamında yurt dışından canlı yayına da yer verecek. Fransa’nın Lille kentindeki Eyüp Sultan Camii’nden yapılacak “Regaib Kandili Fransa” programı, saat 21.00’de canlı olarak ekranlara gelecek. Programda Avrupa’daki Müslümanların kandil coşkusu izleyiciye aktarılacak.

TRT Kürdi’de ise Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Camii’nden yapılacak “Regaib Kandili” programı saat 20.00’de canlı yayınlanacak. Bunun yanı sıra TRT Radyoları da gün boyunca Regaib Kandili’nin anlam ve önemine ilişkin sohbetler, ilahiler ve özel içeriklerle dinleyicilere hitap edecek.

atv'de 20.00'de Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili programı yapılacak.

Kanal D'de 19.45'te Regaip Kandili Özel programı ekrana gelecek.

