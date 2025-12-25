ABD’de faaliyet gösteren Fibrebond şirketinin satışından elde edilen gelirin yüzde 15’i çalışanlara dağıtıldı. 540 kişiye dağıtılan ikramiyede, kişi başına ortalama 443 bin dolar düştü.

ABD’nin Louisiana eyaletinde faaliyet gösteren elektrik ekipmanları üreticisi Fibrebond, şirket satışından çalışanlarına büyük ikramiye dağıttı. Şirketin sahibi Graham Walker, Eaton’a 1,7 milyar dolara sattığı Fibrebond’dan elde edilen gelirin yüzde 15’ini çalışanlara paylaştırdı.

240 MİLYON DOLARLIK İKRAMİYE

Wall Street Journal'ın aktardığına göre; bu karar sayesinde 540 tam zamanlı çalışan toplam 240 milyon dolar ikramiye aldı. Ortalama ödemeler kişi başı 443 bin dolar civarında gerçekleşirken, ikramiyeler çalışanların şirkette en az beş yıl kalması şartıyla kademeli olarak dağıtılacak.

Uzun süreli çalışanlar ise daha yüksek tutarlara ulaştı.

Çalışanlar ödemeleri genellikle borç kapatma, araç veya ev alımı, eğitim masrafları ve emeklilik planları için kullandı. Bazı kişiler, ailelerini tatil için Meksika’nın Cancun kentine götürürken, bir çalışan hayalini kurduğu giyim mağazasını açmak için ödemenin bir kısmını kullandı.

"ÖNEMLİ VE HAKKANİYETLİ BİR MİKTAR"

Walker, şirket satışına özel olarak eklediği şartların 'adil' olduğunu vurguladı. Ailesi satıştan 1 milyar dolardan fazla gelir elde ederken, çalışanlara dağıtılan yaklaşık 240 milyon dolarlık payın önemli ve hakkaniyetli bir miktar olduğunu belirtti.

PANDEMİ DÖNEMİNDE YÜZDE 400 BÜYÜDÜ

Fibrebond, 1982 yılında Claud Walker tarafından kurulmuş ve yıllar içinde çeşitli zorluklar yaşamıştı. 1990’larda büyüyen şirket, 1998’de fabrikanın yanmasıyla büyük kayıp yaşadı. 2000’li yıllarda çalışan sayısı 900’den 320’ye düştü. Graham Walker ve kardeşi şirketi devraldıktan sonra borçları azaltıp yeni pazarlara yöneldi.

Şirket, özellikle Covid-19 sonrası artan bulut bilişim talebiyle hızla büyüyerek son beş yılda satışlarını yaklaşık yüzde 400 artırdı. Graham Walker, 31 Aralık itibarıyla görevinden ayrılacağını açıkladı.

