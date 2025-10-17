Nikbinler, AI destekli prodüksiyonla Anadolu müziğini yeniden yorumlayan bir proje olarak dikkat çekerken Eylülzede parçası duygusal sözleriyle dinleyicileri etkiliyor. Nikbinler kim, Eylülzede şarkısını kim söylüyor merak konusu.

NİKBİNLER KİM?

Nikbinler, Anatolian Psych Rock Lab ile birlikte çalışan geleneksel Anadolu türkülerini ve deyişleri, saykodelik rock unsurlarıyla harmanlayan bir müzik grubudur. Grubun solisti ise Berika Karadağ'dır.

NİKBİNLER EYLÜLZEDE ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

Eylülzede şarkısını Nikbinler söylüyor. Bu parça, Anatolian Psych Rock Lab'ın projesi olarak yayınlandı. Sözleri 2014 yılında Serkan Selay tarafından yazılan Eylülzede, Uşak makamında bestelenmiş bir eserdir. Bu eseri Anatolian Psych Rock Lab müzik kolektifi, Nikbinler grubuyla birlikte çalışarak Berika KA'nın vokalini ve mevcut besteyi yapay zeka araçlarıyla prodüksiyondan geçirerek oluşturdu.

NİKBİNLER EYLÜLZEDE SÖZLERİ

Ay bulutta saklanır,

Eylül gözlerine doğduğu gece.

Hüzün, öyle derin iklimlerde

Bir kelime, binbir hece

Köşe başlarımda,

İlk gözyaşlarımda,

Bir Eylül yağmurusun,

Islak şehir taşlarımda

Bir sevdadır şu hayat,

Ağrısı yürek çarpıntılarında.

Gün gün eksilirsin kendinden,

Bir Eylül denizinin çırpıntılarında

Mezar taşlarında,

Urgan uçlarında,

Bir Eylülzede'sin sen,

Ay bulaşmış dağ başlarında