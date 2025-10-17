Real Oviedo - Espanyol maçı hangi kanalda, saat kaçta? LaLiga canlı yayın bilgileri belli oldu!

Real Oviedo - Espanyol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netlik kazandı. Bu sezon beklentilerin altında kalan Real Oviedo, milli araya Levante karşısında aldığı 2-0’lık yenilgiyle girmişti. Teknik direktör değişikliğine giden kulüp, Veljko Paunovic’in görevine son vererek takımın başına yeniden Luis Carrion’u getirdi. 6 puanla 17. sırada bulunan Real Oviedo bu akşam Espanyol ile sıkı bir mücadeleye hazırlanıyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan Espanyol ise oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla 9. sırada bulunan Espanyol deplasmanda da galibiyet için sahada olacak.

REAL OVIEDO - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo - Espanyol karşılaşması S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL OVIEDO - ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Oviedo - Espanyol maçı 17 Ekim Cuma günü saat 22.00’de oynanacak. Mücadele Real Oviedo’nun ev sahipliğinde Carlos Tartiere Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

REAL OVIEDO - ESPANYOL MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Real Oviedo: Escandell, Vidal, Carmo, Bailly, Alhassane, Colombatto, Dendoncker, Hasan, İliç, Sandalyea, Rondon

Espanyol: Dmitroviç, El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero, González, Lozano, Dolan, Exposito, Milla, Fernandez