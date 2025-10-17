Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vakıfbank-Beşiktaş voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sultanlar Ligi'nde mücadele devam ediyor

Vakıfbank-Beşiktaş voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sultanlar Ligi'nde mücadele devam ediyor

VF Vodafone Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank ile Beşiktaş arasındaki maça geri sayım başladı. Şifresiz yayın bilgileri olan maçta iki takımda ligde galibiyet için sahaya çıkacak.

Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun heyecanlı maçlarından Vakıfbank-Beşiktaş karşılaşması, voleybolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayın detayları ve saat bilgisi netleşti.

VAKIFBANK BEŞİKTAŞ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vakıfbank-Beşiktaş voleybol maçı, TVF Vodafone Sultanlar Ligi kapsamında 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadele, Vakıfbank Spor Sarayı'nda ev sahibi avantajıyla başlayacak. 

Vakıfbank-Beşiktaş voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sultanlar Ligi'nde mücadele devam ediyor - 1. Resim

VAKIFBANK BEŞİKTAŞ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Vakıfbank-Beşiktaş maçı, TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz yayınlanacak, kanal, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallardan erişilebilir. TRT Spor Yıldız, Sultanlar Ligi maçlarını düzenli olarak ekrana getiriyor. 

Vakıfbank-Beşiktaş voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sultanlar Ligi'nde mücadele devam ediyor - 2. Resim

VAKIFBANK BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Vakıfbank-Beşiktaş maçı, Sultanlar Ligi'nde iki güçlü ekibin kapışması olarak dikkat çekiyor. Vakıfbank son şampiyon olarak favori konumundayken Beşiktaş ise yükselen formuyla sürpriz peşinde. Maç, Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak ve kapasitesi 5.000 olan salonun dolması bekleniyor.

Vakıfbank-Beşiktaş voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sultanlar Ligi'nde mücadele devam ediyor - 3. Resim

Vakıfbank'ın oyuncu kadrosunda, 

Zehra Güneş, Helena Cazaute, Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altıntaş, Berka Buse Özden, Chiaka Ogbogu, Aylin Uysalcan, Sıla Çalışkan, Lorenne Teixeira, Deniz Uyanık, Aylin Sarıoğlu Acar, Derya Cebecioğlu, Tijana Boskovic, Selin Yener, Marina Markova, Katarina Dangubic ve Nehir Kurtulan yer alıyor. 

Beşiktaş'ın oyuncu kadrosunda,

Buket Gülübay, Cansu Aydınoğulları, Julia Szczurowska, Yasemin Özel, Kadi Kullerkann, Buse Kayacan Sonsırma, Selin Adalı, Ceren Karagöl, Ceren Nur Domaç, Diana Meliushkyna, Zeynep Sude Demirel, Angela Leyva, İdil Naz Başcan, Margarita Kurilo ve Zeynep Üzen yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

