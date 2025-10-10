Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Medicana'yı yenen Ziraat Bankkart şampiyon oldu

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ziraat Bankkart, Erkekler voleybolda 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın final maçında karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin yeni sezon öncesi TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda organize ettiği dörtlü hazırlık turnuvasının final maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 25-22, 25-19, 23-25, 23-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonu oldu.

Kupayı kazanan Ziraat Bankkart oyuncularından Vahit Emre Savaş, kucağında küçük kızı Aden ile AA muhabirine açıklamada bulundu. Vahit Emre, "Sezona, bu kupayı kazanarak çok güzel bir başlangıç yapmış olduk. Sezona böyle başlamanın bize moral olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Kupası var. Orada da inşallah bir kupa daha kazanmak nasip olur. Bu yıl tüm kupalara talibiz. Kazasız, belasız tüm takımlar adına güzel bir sezon diliyorum. Maç biraz git, gel oldu. Biraz yorgunduk, hem mental hem fiziksel mücadele veriyoruz. Şimdi bu yıl hedefimiz daha büyük, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz, hedefimiz orası, umarım her şey güzel olacak." diye konuştu.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan ise, kupanın ilkini geçen sene düzenlediklerini, yıllardır futbolda düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı geçen yıl ve bu sene voleybola da taşıdıklarını hatırlatarak, "Voleybol TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. TSYD Ankara Şubesi olarak sporun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz, voleybol da bunlardan birisi. Biliyorsunuz 58 yıldır yaptığımız futbol turnuvamız vardı. Bunu voleybola taşımak istedik. Bu kupayı voleybolda da nice 58 yıllara inşallah taşıyacağız. Güzel bir turnuva oldu. Türkiye'nin en iyi 4 takımı buradaydı. Maçlar da çok çekişmeli geçti. Final, gördüğünüz gibi karar setine gitti. TSYD olarak böyle bir organizasyonu düzenlemekten çok mutluyuz. İnşallah bunun devamı gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

