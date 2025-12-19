Kız öğrencilere yönelik taciz listesi skandalıyla sarsılan ‘elit’ okul İstanbul Erkek Lisesinde, üst sınıflar tarafından darbedilen üç öğrenci Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundu

Lisede taciz iddiası üzerine 25 Kasım’da erkek pansiyonunda 11. sınıf öğrencileri ile 9. sınıf öğrencileri arasında kavga çıktığı, bazı öğrencilerin darbedilerek yaralandığı yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Valiliğinin görevlendirdiği İl Millî Eğitim müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İl Millî Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreç içerisinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alındı. Görevlendirilen müfettişlerin soruşturma çerçevesinde hazırlayacağı rapor bekleniyor.

ÖĞRENCİLER ŞİKAYETÇİ

Öte yandan iddialarla ilgili hukuki süreç de devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, “darp” iddiasıyla ilgili üç öğrencinin şikâyetçi olduğu öğrenildi

