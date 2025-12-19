ABD’nin North Carolina eyaletinde Statesville Havalimanı’na iniş sırasında düşen küçük uçakta bulunan 7 kişi öldü. Kazada, emekli NASCAR pilotu Greg Biffle ile ailesinin de hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

ABD'nin North Carolina eyaletinde düşen küçük uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

UÇAKTAKİ HERKES ÖLDÜ

Eyalet yetkilileri, "Cessna 550" tipi iş jetinin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında gerçekleşen kazaya ilişkin yaptıkları açıklamada, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğini aktardı.

Greg Biffle

BİFFLE VE AİLESİNİ TAŞIYORDU

Kaza sonrası çıkan yangın nedeniyle uçaktaki yolcuların kesin listesini paylaşamadıklarını ifade eden yetkililer, emekli Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları (NASCAR) pilotu Greg Biffle ile eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybeden 7 kişi arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

ABD'deki uçak kazasında 7 kişi öldü! Hayatını kaybedenler arasında Biffle ailesi var

Yetkililer, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası