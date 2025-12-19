Anadolu Ajansı
ABD'deki uçak kazasında 7 kişi öldü! Hayatını kaybedenler arasında Biffle ailesi var
ABD’nin North Carolina eyaletinde Statesville Havalimanı’na iniş sırasında düşen küçük uçakta bulunan 7 kişi öldü. Kazada, emekli NASCAR pilotu Greg Biffle ile ailesinin de hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.
ABD'nin North Carolina eyaletinde düşen küçük uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
UÇAKTAKİ HERKES ÖLDÜ
Eyalet yetkilileri, "Cessna 550" tipi iş jetinin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında gerçekleşen kazaya ilişkin yaptıkları açıklamada, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğini aktardı.
BİFFLE VE AİLESİNİ TAŞIYORDU
Kaza sonrası çıkan yangın nedeniyle uçaktaki yolcuların kesin listesini paylaşamadıklarını ifade eden yetkililer, emekli Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları (NASCAR) pilotu Greg Biffle ile eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybeden 7 kişi arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti.
Yetkililer, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
