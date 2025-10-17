Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şifresiz canlı yayınlanacak! Ümraniyespor Sarıyer maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Şifresiz canlı yayınlanacak! Ümraniyespor Sarıyer maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Ümraniyespor Sarıyer maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlacak belli oldu! Trendyol 1. Lig’de ise heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli aranın ardından ligdeki mücadeleler hız kazanırken 10. hafta maçında Ümraniyespor evinde Sarıyer’i ağırlayacak.

Ümraniyespor Sarıyer maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak netlik kazandı. Düşme hattına yakın olan her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak adına kıyasıya mücadele verecek.

ÜMRANİYESPOR SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de heyecan, milli aranın ardından İstanbul derbisi ile devam ediyor. 10. hafta maçında Ümraniyespor Spoint Ümraniye Stadyumu’nda Sarıyer’i konuk edecek. Ümraniyespor Sarıyer maçıTRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor ve Sarıyer arasında oynanacak kritik mücadele 17 Ekim 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Ümraniyespor Sarıyer maçısaat 20.00’de başlayacak. 

ÜMRANİYESPOR SARIYER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ümraniyespor - Sarıyer maçı şifresiz olarak izlenebilecek. TRT Spor ekranlarından canlı yayın ile tüm futbolseverler mücadeleye ortak olacak.

ÜMRANİYESPOR SARIYER MAÇI HAKEMİ KİM?

Ümraniyespor Sarıyer maçı hakemibu akşam Ayberk Demirbaş olacak. Yardımcılık görevini Kurtuluş Aslan ve Haydar Avcı üstlenecek.

