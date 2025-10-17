PSG-RC Strasbourg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte maç bilgileri!
Fransa Ligue 1'de PSG ile RC Strasbourg arasındaki mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Maçın yayın kanalı ve izleme platformları araştırılıyor.
Paris Saint-Germain (PSG), RC Strasbourg ile Parc des Princes Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, maçın yayın detayları ve saati futbol tutkunlarının gündeminde. Karşılaşma, Ligue 1'in 8. haftasında seyirciyle buluşuyor.
PSG RC STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?
PSG-RC Strasbourg maçı, Türkiye'de Bein Sports 3 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports Ligue 1 maçlarını düzenli olarak futbolseverlerle buluşturuyor.
Bein Sports 3, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallardan erişilebilirken, Türksat uydusu üzerinden de izlenebiliyor.
PSG-RC STRASBOURG MAÇI NEREDEN İZLENİR?
PSG-RC Strasbourg maçı, Türkiye'de Bein Sports 3 üzerinden izlenebilecek. Kanal, Digiturk 79, Kablo TV 234 ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli yayın yapıyor.
PSG-RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG-RC Strasbourg maçı, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 21:45'te başlayacak.Kkarşılaşma, Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.
PSG RC STRASBOURG MUHTEMEL 11'LER
Maçın muhtemel 11'leri şu şekilde:
PSG: L. Chevalier, A. Hakimi, L. Zabarniyi, L. Beraldo, N. Mendes, W. Zaire-Emery, K. Lee, Vitinha, Kvaratskhelia, G. Ramos, Mbaye
Strasbourg: L. Doukouré, D. Moreira, V. Barco, L. Hagsberg, A. Ouattara, F. Lemarechal, R. Luís, Penders, G. Doué, M. Godo, J. Panichelli