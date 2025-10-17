Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Çorum'da arkadaşına dehşet dolu anlar yaşattı! Kılıçla rehin alıp tehditler yağdırdı

Çorum'da arkadaşına dehşet dolu anlar yaşattı! Kılıçla rehin alıp tehditler yağdırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da B.Ö. isimli şahıs, konuşmak için evine çağırdığı S.K'yi kılıçla rehin aldı. Arkadaşına dehşet dolu anlar yaşatan B.Ö., kuzeninin gelmemesi halinde S.K'yi öldüreceğini söyleyerek tehditler yağdırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu B.Ö. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Çorum'da evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin alan kişi gözaltına alındı. B.Ö. (40), arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için Tekceviz 6. Sokak'taki evine çağırdı. B.Ö, elinde bulunan kılıçla rehin aldığı arkadaşını, aralarında husumet bulunan S.K'nin kuzeninin gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi.

Çorum'da arkadaşına dehşet dolu anlar yaşattı! Kılıçla rehin alıp tehditler yağdırdı - 1. Resim

S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Çorum'da arkadaşına dehşet dolu anlar yaşattı! Kılıçla rehin alıp tehditler yağdırdı - 2. Resim

İkna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gazze için nefesini tuttu: Şahika Ercümen'den Kaş'ta dünya rekoru
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görüntüler yürekleri sızlatmıştı! Markette çocuğunu tekmeleyen baba "Pişmanım" dedi - 3. SayfaGözaltına alınan babadan "pes" dedirten ifadeMersin'de dehşet, 2 ölü var! Ekmek almak için çıkmışlardı, her satırı korkunç - 3. Sayfa2 kuzene kurşun yağdırıp intihar ettiİstanbul'da hareketli gece! Pompalı tüfekle dükkana ateş açtı - 3. Sayfa"Günaydın herkese" diyerek ateş etmeye başladıPiro'lara 4 ilde eş zamanlı operasyon! 32 kişi yakalandı - 3. SayfaPiro'lara 4 ilde eş zamanlı operasyon!İranlı muhalif Masoud Nazari'nin İstanbul'da sır ölümü! İpucu bırakmadılar, MİT de olaya el attı - 3. Sayfaİpucu bırakmadılar, MİT de olaya el attı10 ilde 51 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı - 3. Sayfa10 ilde 51 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...