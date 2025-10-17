Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Görüntüler yürekleri sızlatmıştı! Markette çocuğunu tekmeleyen baba "Pişmanım" dedi

Görüntüler yürekleri sızlatmıştı! Markette çocuğunu tekmeleyen baba "Pişmanım" dedi

Güncelleme:
Eskişehir'de market içerisinde çocuğunu tekmeleyen C.E. isimli şahıs, gözaltına alınmıştı. Acımasız babanın ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi. C.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bir marketin içerisinde 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs, Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

İFADESİ "PES" DEDİRTTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyeye sevki öncesinde emniyette verdiği ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

