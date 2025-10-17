Bertuğ Yıldırım kimdir? Bertuğ Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu

Türk futbolunun son zamanlarda öne çıkan yeteneklerinden biri olan Bertuğ Yıldırım, sadece sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

Bertuğ Özgür Yıldırım forvet pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir.

Sarıyer'in altyapısından yetişen Bertuğ Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018 yılında 2. Lig'de başladı. Üç sezon Sarıyer forma giyen Bertuğ Yıldırım, biri Türkiye Kupası, 31 de 2. Lig olmak üzere 32 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.

29 Ağustos 2023 tarihinde 5 milyon Euro transfer bedeli ile Ligue 1 ekibi Rennes ile 5 yıllık sözleşme karşılığı transfer oldu.

Bertuğ Yıldırım yaptığı açıklamada "Rennes projesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Şehir ve altyapı hakkındaki ilk izlenimlerim çok iyi. Takım harika bir sezon geçirdi ve umarım bu yıl bir adım daha ileri gider. Yeni ortaklarımı tanımak için sabırsızlanıyorum. Hem entegrasyonum hem de personel konusunda onlara güvenebileceğimi şimdiden biliyorum. Yeni renklerimle yola çıkacağım için heyecanlıyım. İmza atmadan önce Doğan Alemdar'la konuştum ve bana takım ve şehir hakkında iyi şeyler söyledi. Rekabetçi bir ruha sahip olduğumu düşünüyorum. Sahaya her çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmak ve takım için savaşmak istiyorum. Ligue 1'in zor olduğunu, güçlü olduğunu ve hızlı oynandığını biliyorum. Stade Rennais'e de bu yüzden katıldım, bu ligde mücadele edebileceğimi kanıtlamak için. Etrafım ünlü oyuncularla çevrili olacak ve ilerleyebilmem için bana iyi bakılacak. Avrupa Ligi'nde oynama fikri de çok heyecan verici." dedi.

Rennais kulübü İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Olivier Cloarec yaptığı açıklamada; "Bu gece yedinci transferimizi onayladık ve Bertuğ'u kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Süper Lig'de yaklaşık elli maç oynamış bir U23 oyuncusu olan Bertuğ'un teknik ve fiziksel özellikleri hücum hattımızı tamamlayacaktır. Rakip savunmalar üzerinde baskı kurabilecek bir oyuncu." şeklinde konuştu.

BERTUĞ YILDIRIM MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Bertuğ Yıldırım, 10 Haziran 2022'de Türkiye U-21 takımında ilk defa milli forma giydi. Alt yaş kategorilerinde toplam 8 kez oynayıp 3 gol attı.

1 Eylül 2023'te A milli takıma çağrılan Yıldırım, 8 Eylül 2023'te Ermenistan maçında ilk kez forma giyip gol attı. 12 Eylül'de Japonya karşısında da ağları sarsarak 2 maçta 2 gol kaydetti.