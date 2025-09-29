Eskişehir’de sıradışı olay: Yaralı kayboldu, şüpheliler yakalandı!

Olay, dün gece saatlerinde Eskişehir Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Altınoluk Sokak’ta yaşayan bir kişinin silahla yaralandığı ve durumun cinayete dönüşme ihtimali bulunduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri alarma geçti.

Olay yerine giden ekipler, yaralı ya da şüpheliye rastlamazken, Dereler Sokak üzerinde bir boş kovan ve kan izleri tespit etti. Çevredeki araştırmasını sürdüren yaralının bir araçla olay yerinden götürüldüğünü öğrendi.

MARKETTE OTURURKEN YAKALANDI

Çalışmasını genişleten ekipler Zincirlikuyu Mahallesi Yurdum Sokak üzerinde olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir şahsın aracını durdurdu. Araçta bulunan biri kadın 2 şahıs gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin ise yine Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir markette olunduğunu öğrenen ekipler bu noktaya hareket etti. Markette otururken yakalanan şüpheli S.A. isimli şüpheli gözaltındı.

YARALI HER YERDE ARANIYOR

Ayrıca ekiplerce şüpheliye ait 1 adette tabanca ele geçirildi.

Ekiplerin yaralıyı aradığı ve olay yerindeki incelemesinin devam ettiği öğrenildi.