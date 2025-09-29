Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eskişehir’de sıradışı olay: Yaralı kayboldu, şüpheliler yakalandı!

Eskişehir’de sıradışı olay: Yaralı kayboldu, şüpheliler yakalandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir, Yaralı, Şüpheli, Silahlı Yaralama, Cinayet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de silahlı yaralama ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kan izlerini takip ederek 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler tarafından olay yerinden kaçırıldığı değerlendirilen yaralının bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün gece saatlerinde Eskişehir Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Altınoluk Sokak’ta yaşayan bir kişinin silahla yaralandığı ve durumun cinayete dönüşme ihtimali bulunduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri alarma geçti.

Olay yerine giden ekipler, yaralı ya da şüpheliye rastlamazken, Dereler Sokak üzerinde bir boş kovan ve kan izleri tespit etti. Çevredeki araştırmasını sürdüren yaralının bir araçla olay yerinden götürüldüğünü öğrendi.

Eskişehir’de sıradışı olay: Yaralı kayboldu, şüpheliler yakalandı! - 1. Resim

MARKETTE OTURURKEN YAKALANDI

Çalışmasını genişleten ekipler Zincirlikuyu Mahallesi Yurdum Sokak üzerinde olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir şahsın aracını durdurdu. Araçta bulunan biri kadın 2 şahıs gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin ise yine Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir markette olunduğunu öğrenen ekipler bu noktaya hareket etti. Markette otururken yakalanan şüpheli S.A. isimli şüpheli gözaltındı.

Eskişehir’de sıradışı olay: Yaralı kayboldu, şüpheliler yakalandı! - 2. Resim

YARALI HER YERDE ARANIYOR

Ayrıca ekiplerce şüpheliye ait 1 adette tabanca ele geçirildi.

Eskişehir’de sıradışı olay: Yaralı kayboldu, şüpheliler yakalandı! - 3. Resim

Ekiplerin yaralıyı aradığı ve olay yerindeki incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

En yakın kandil ne zaman? 2026 kandil takvimiGalatasaray-Liverpool maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de kanlı gece: 33 yaşındaki adamın ölüm anı kamerada - 3. Sayfa33 yaşındaki adamın ölüm anı kameradaİstanbul'da komşu dehşeti! Genç kadın 17 yerinden bıçaklandı - 3. SayfaKomşusu 17 yerinden bıçakladıEmniyet 18 ilde operasyon başlattı! 984 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi - 3. SayfaEmniyet 18 ilde operasyon başlattı!Gaziantep'te öfkeli koca dehşet saçtı! Genç kadını öldürüp, intihar etti - 3. SayfaGaziantep'te öfkeli koca dehşet saçtı! Genç kadını öldürüp, intihar ettiErzurum'da boya fabrikasında yangın! - 3. SayfaErzurum'da boya fabrikasında yangın! Ekipler bölgedeDüğün konvoyunda korkunç anlar: Araç tarlaya uçtu - 3. SayfaDüğün konvoyunda korkunç anlar: Araç tarlaya uçtu
Sonraki Haber Yükleniyor...