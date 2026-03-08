ABD ve İsrail’in İran’daki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların ardından Tahran’dan dikkat çeken bir mesaj geldi. İranlı bir yetkili, artık yalnızca askeri hedeflerin değil ABD sermayesinin de hedef listesine alınabileceğini açıkladı.

İRAN, ABD SERMAYESİNE YÖNELEBİLİR

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars Haber Ajansı’na konuşan yetkili, İran’ın bugüne kadar ağırlıklı olarak ABD ve İsrail’e ait askeri noktaları hedef aldığını ancak son gelişmelerin ardından bu yaklaşımın değişebileceğini ifade etti.

Yetkili, “İran hedef listesinde değişikliğe gidiyor. Artık yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalınmayacak, ABD sermayesi de hedef alınabilecek” dedi.

Söz konusu kararın, ABD ve İsrail yetkililerinin son dönemde kullandığı söylemler ve İran halkına yönelik tehditlerin ardından gündeme geldiği belirtildi.

PETROL ALTYAPISI CİDDİ HASAR ALDI

Öte yandan ABD ve İsrail’in dün gece İran’daki petrol altyapısını hedef aldığı saldırılarda başkent Tahran ve çevresinde bulunan birçok tesis zarar gördü. Saldırılarda özellikle Şehran Petrol Deposu’nun ciddi hasar aldığı ve bazı bölgelerde yangınların çıktığı bildirildi.

Bölgedeki gerilimin giderek tırmandığı belirtilirken, İran’ın yeni hedef stratejisinin çatışmanın kapsamını genişletebileceği değerlendiriliyor.

