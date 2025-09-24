Eskişehir'de oynadığı oyundan etkilenerek dehşet saçmıştı! Bıçaklı saldırgan için karar verildi

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama sürecinde alınan karar doğrultusunda kapalı olarak görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Arda K. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 defa 15'er yıl hapis cezası ile yine aynı suçtan ayrıca 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen sanık Arda K.'ye "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Arda K. ile yazışmaları bulunan 18 yaşındaki çocuğa ise beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine 12 Ağustos'ta akşama doğru gelen Arda K., oynadığı oyundan etkilenerek bazı kişilere bıçakla saldırmış, çay bahçesinde ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek yaralanmıştı.

Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan Arda K.'nin 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla ve "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.