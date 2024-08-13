Eskişehir'de baltalı dehşet! 5 kişiyi yaralayan Arda K'nın hedefinde bir siyasi parti varmış

Eskişehir’de oynadığı savaş oyununun etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki Arda K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın sosyal medyada paylaştığı manifestosunda önce TKP binasını hedef almayı düşündüğü ortaya çıktı.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında edinilen bilgilere göre, oynadığı PUBG adlı savaş oyununun etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı.

2'Sİ AĞIR 5 KİŞİYİ YARALADI

Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRI ANLARINI CANLI YAYINLAMIŞ

Öte yandan saldırganla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Şahsın eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi. Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada birçok kez izlendi.

SALDIRI PLANI SON ANDA DEĞİŞMİŞ

18 yaşındaki saldırganın kendine bir de manifesto hazırladığı ortaya çıktı. Kan donduran o açıklamada saldırganın bir siyasi partiyi de hedef almak istediği öğrenildi: "Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum. Fakat bu saldırıyı planladığımdan aşırı önce yapmak zorunda kaldım."