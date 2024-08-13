Cami avlusunda dehşet saçan balta ve bıçaklı saldırgan katliamın manifestosunu yazmış

Eskişehir'de oynadığı oyunun etkisiyle cami avlusunda cemaate saldırarak 2'si ağır 5 kişinin yaralanmasına yol açan 18 yaşındaki saldırgan Arda K.'nın manifestosu ortaya çıktı. Manifesto'da insanları "böcek" olarak değerlendiren saldırgan Arda K.'nın "Bu tamamen bir Lonewolf saldırısıdır. Umarım bunlar ile yeteri kadar böcek temizleyebilirim" ifadeleri kan dondurdu.

Oynadığı oyunun etkisindeki genç cami avlusunda balta ve bıçakla dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

Oynadığı oyunun etkisindeki genç cami avlusunda balta ve bıçakla dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'yi şaşkına çeviren 18 yaşındaki baltalı saldırgan dehşetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Eskişehir Tepebaşı’nda başında Nazi miğferi bulunan, yüzü maskeli ve üzerinde gamalı haç olan bir hücum yeleği giyen Arda K. (18), Tepebaşı Camisi’nden çıkan cemaatte saldırdı.

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ARDA K. GÖZALTINA ALINDI

Adının Arda K. (18) olduğu öğrenilen saldırgan, camiden çıkan beş kişiyi bıçakla yaraladı. Eskişehir Ekspres’teki habere göre, yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor.

18 yaşında olduğu öğrenilen Arda K. caminin hemen yanında bulunan karakoldaki polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Arda K.’nın sosyal medya hesaplarında Nazi simgeleri bulunan fotoğrafları bulunuyor.

MANİFESTOSU ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir’de canlı yayın açarak önüne geleni bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan Arda K.'nın manifestosu olduğu ortaya çıktı. Manifestoda yer alan şu ifadeler dikkat çekti:

Pis yahudi medyasının yalanlarına gelmeyin. Bu tamamen bir Lonewolf saldırısıdır. Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum. Beni insan nefreti, mizantropi motive etti. Umarım bunlar ile yeteri kadar böcek temizleyebilirim.

Arda K., 2011'de 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 242 kişinin yaralandığı terör eylemlerinin faili, Yeni Zelanda’da cami, Tarrant ve Norveç’te gençlik kampını basan Aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in Breivik için “aziz” diyor.