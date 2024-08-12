Oynadığı oyunun etkisindeki genç cami avlusunda balta ve bıçakla dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de oynadığı oyunun etkisindeki 18 yaşındaki genç cami bahçesinde önüne gelene balta ve bıçakla saldırdı. Nazi tişortlü ve maskeli genç, 5 kişiyi yaraladı. Polis saldırganı yakaladı.

İngiltere'de bir bıçaklı saldırı daha! Londra'da saldırgan dehşet saçtı

İngiltere'de bir bıçaklı saldırı daha! Londra'da saldırgan dehşet saçtı

Samuray kılıcıyla İstanbul'da dehşet saçan magandanın ardından bu kez Eskişehir'de oynadığı oyunun etkisinde kalan bir genç dehşet saçtı. 5 kişiyi yaralayan maskeli genç polis tarafından yakalandı.

CAMİ ÇAYOCAĞINDA ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K. isimli bir genç Tepebaşı'nda bir cami bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen, üzerinde gamalı Nazi tişortü bulunan şüpheli, çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

YARALILARIN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.