Dünya liderlerinden 5'li zirve! Gazze'de ateşkes çağrısında bulundular

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ortak bir görüşme gerçekleştirerek Orta Doğu'da tırmanan gerilimi ele aldı. 5'li zirvenin ardından "Tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli" denilerek, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması istendi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptıkları görüşmede Orta Doğu’daki durumu ele aldı. Eski Hamas lideri Heniyye suikasti bölgede paniği artırdı.

5'li zirvenin ardından, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını istedi.

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"TARAFLAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ"

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına tam destek verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim'in, mümkün olan en kısa zamanda ateşkes anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasına yönelik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla zaman kalmadığını vurguluyoruz. Tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli."

BİR YANDAN İSRAİL DESTEĞİ, BİR YANDAN ATEŞKES İSTEĞİ

Açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savunmasına tüm desteğin devam edeceği aktarılarak, "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, bu tür bir saldırının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağının altı çizildi.

Gazze'de ateşkes için çağrıda bulunan ABD yönetimi, geçen hafta İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardıma onay vermiş, söz konusu adım ABD içinde ve uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, en az 100 Filistinli feci biçimde yaşamını yitirmişti.