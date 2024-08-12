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Yüksek savaş alarmı verildi! İntikam saldırısı için geri sayım başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın misilleme saldırısı yapması bekleniyor. Beyaz Saray intikam saldırısı için bu haftayı işaret ederken, İsrail ordusu ilk kez yüksek alarma geçti.

Dünya, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu ölmesinin ardından İran'ın İsrail'e vereceği cevaba kilitlendi. İran'dan bu hafta büyük bir saldırı bekleyen Beyaz Saray "hazırlıklı olmayız" açıklaması yaptı. Beyaz Sarayı'nı kritik mesajları sonrasında ABD basınından dikkat çeken iddia geldi.

BEYAZ SARAY: "HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "İran bu hafta İsrail'e önemli bir saldırı yapabilir" açıklamasında bulunarak, "hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İSRAİL İLK KEZ YÜKSEK ALARMA GEÇTİ

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre İran ve Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nin misilleme hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'ın nisan ayında düzenlediğinden daha geniş çaplı bir saldırısına hazırlandığını bildirmişti.

İRAN DİNİ LİDERİ ÜNLÜ CAMİDE GÖRÜNTÜLENDİ

İran dini lideri Hamaney'in Kum şehrindeki Jamkaran Camii'ni dün gece gizli ziyaretine ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Hameney'in önemli kararlar vermeden önce bu camiyi ziyaret ettiği biliniyor.

Yüksek savaş alarmı verildi! İntikam saldırısı için geri sayım başladı - 1. Resim

Hamaney ne zaman bu camiye gelse, bölgede önemli olayların meydana geldiği biliniyor.

İsmail Heniyye suikastından sonra da intikam işareti olarak kubbesine ve minarelerine kırmızı bayrak çekilen ilk cami Jamkaran Camiiydi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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